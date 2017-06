Royaume-Uni: tour Grenfell, la municipalité a-t-elle trop coupé dans les coûts?

La municipalité du plus riche quartier de Londres-Kensington and Chelsea- est violemment critiquée pour avoir réclamé une réduction des coûts des travaux de rénovation de la tour de logements sociaux Grenfell qui a brûlé il y a deux semaines entraînant la mort d'au moins 80 résidents.

Avec notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix

Des courriels obtenus par la BBC et le quotidien The Times montrent que la municipalité de Kensington and Chelsea a fait pression il y a trois ans sur l'entreprise responsable des travaux de rénovation de la tour HLM pour obtenir un « bon prix ». Selon ces documents, le revêtement de zinc proposé à l'origine pour habiller la façade de la tour Grenfell a été finalement remplacé par des panneaux d'aluminium moins chers mais aussi moins résistants au feu, pour une économie d'environ 340 000 euros.

Or, ces panneaux, composés de plaques de composite d'aluminium et de plastique ont, dès le début, été soupçonnés d'avoir favorisé la propagation et la violence de l'incendie qui a ravagé l'immeuble dans la nuit du 13 au 14 juin 2017. De son côté, le journal The Guardian estime que cette recherche du moindre coût et donc la mauvaise qualité des travaux de rénovation vont de pair avec la privatisation partielle du système d'inspection des bâtiments qui pousse à limiter le nombre d'inspections sur le terrain.

Des critiques qui vont dans le sens de celles faites par Jeremy Corbyn après le sinistre. Le dirigeant travailliste a très vite pointé du doigt la politique d'austérité menée depuis sept ans par le gouvernement conservateur et les coupes drastiques qui ont obligé les municipalités à rogner systématiquement sur leurs budgets.