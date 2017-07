A la Une: Triomphe du Parti socialiste d'Edi Rama aux législatives albanaises

En Albanie, le Parti socialiste (PS) d'Edi Rama va pouvoir se passer de partenaire de coalition et diriger seul le pays durant les quatre prochaines années. Face à lui, l'opposition est laminée par les divisions. Toutefois, ces législatives sont loin d'avoir mobilisé les électeurs.

Albanie : les élections législatives du 25 juin ou la victoire de la « vieille politique »

Albanie : comment Edi Rama a trouvé sa Chambre introuvable

Les Pays-Bas sont « partiellement » responsables de la mort de 350 hommes de Srebrenica, que les Casques bleus néerlandais avaient expulsé de leur base le 13 juillet 1995. La décision de la Cour d'appel de La Haye vient clore dix années de procédure, mais suscite la colère des Mères de Srebrenica, qui dénoncent une « discrimination parmi les victimes ».

Srebrenica : la justice reconnaît la «responsabilité partielle» des Pays-Bas

Après des mois de lutte, les lycéens de la ville de Jajce, en Bosnie centrale, ont enfin obtenu gain de cause : les autorités locales ont renoncé à ouvrir un nouvel établissement qui aurait séparé les élèves de nationalité bosniaque et croate. Un peu plus loin, ce sont des anciens combattants bosniaque et serbe qui s'entraident. Les solidarités plus fortes que la politique en Bosnie-Herzégovine ?

Bosnie-Herzégovine : à Jajce, les lycéens l'emportent contre la ségrégation scolaire

Bosnie-Herzégovine : l’entraide plus forte que les barrières communautaires

Cela faisait un quart de siècle que la décision était attendue. Le 29 juin, le tribunal arbitral a délimité officiellement la frontière entre la Croatie et la Slovénie. Mais le feuilleton est loin d'être terminé : Zagreb a immédiatement dénoncé le verdict, jugé trop favorable à Ljubljana.

Golfe de Piran : la Slovénie se frotte les mains, la Croatie proteste

Entre 2009 et 2010, près d’un milliard de dollars auraient transité entre l’Iran et les États-Unis via la principale banque slovène, la Nova Ljubljanska Banka (NLB), alors sous contrôle du gouvernement. L’embargo international interdisait pourtant tout commerce avec Téhéran. Ce scandale est devenu une affaire d’État, avec l’opposition libérale à la manœuvre.

La première banque de Slovénie au cœur d'un nouvel Irangate

Le 20 juin s'est tenue à Luxembourg la sixième rencontre ministérielle entre la Serbie et l'Union européenne. Deux nouveaux chapitres de l'acquis communautaire ont été ouverts, mais Belgrade regrette la lenteur des négociations.

Serbie : deux petits pas de plus vers l'Union européenne

En Serbie, les services de renseignement militaire surveillent les citoyens sans aucun contrôle parlementaire. Telle est l'inquiétante conclusion d'une longue enquête menée par l'Institut des affaires européennes de Belgrade. La Serbie est-elle bien toujours une démocratie et un État de droit ?

Serbie : des services de renseignements hors de tout contrôle

En Roumanie, Mihai Tudose va diriger le nouveau gouvernement. Son propre parti, le Parti social-démocrate (PSD), l'avait pourtant classé parmi les « ministres incompétents » de l'exécutif précédent, que la direction du PSD a fait tomber la semaine dernière. Le nouveau Premier ministre sera-t-il un petit soldat plus discipliné ?

Roumanie : Mihai Tudose, un nouveau Premier ministre « incompétent »?

C'est comme une bouteille jetée à la mer par des démocrates désespérés. À l'initiative de l'opposition kémaliste (CHP), une Marche pour la justice traverse la Turquie. Victimes de la répression et représentants de la société civile sont appelés à rejoindre le mouvement. Partie d'Ankara, la marche doit arriver à Istanbul le 9 juillet.

Turquie : la longue marche de l'opposition pour la justice

Une justice inféodée au pouvoir politique, complaisante envers les milieux économiques : c'est cela dont ne veulent plus les juges bulgares. Ils viennent d'élire six représentants indépendants au sein du Conseil supérieur de la magistrature, institution critiquée pour son opacité, ses pratiques avérées de népotisme et sa soumission aux puissants.

Bulgarie : les juges se révoltent pour l'indépendance de la justice

Mille décharges sauvages, des dizaines qui fonctionnent sans autorisation et 51 officielles classées à risques : la Macédoine est incapable de traiter correctement ses ordures. Malgré la loi, les autorités n'ont jamais rien fait pour lutter ce fléau pour l'environnement et la santé publique.

Pollution : comment la Macédoine est devenue une décharge à ciel ouvert