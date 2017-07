Allemagne: la CDU et la CSU présentent leur programme commun pour les élections

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

La CDU et la CSU ont voulu être fidèles à leur nom respectif. Angela Merkel et le président du parti frère bavarois Horst Seehofer ont mis en avant leur union, à deux mois et demi des élections. S’il n’y avait pas eu la question d’une collègue, ils n’auraient même pas évoqué le dossier migratoire qui a suscité tant de critiques des Bavarois contre la chancelière.

L’annonce la plus forte et symbolique concerne l’emploi. « C’est un programme qui doit unir le pays au lieu de le diviser, affirme Angela Merkel. Nous misons sur l’avenir avec plus de prospérité et de sécurité pour tous et nous voulons que la situation de nos concitoyens soit meilleure à la fin de la législature qu’aujourd’hui. Nous voulons atteindre le plein emploi d’ici 2025. Nous pensons que nous pouvons y parvenir. »

Le quotidien économique « Handelsblatt » chiffre les promesses des chrétiens-démocrates à 40 milliards d’euros. Des baisses d’impôts sont annoncées, des mesures pour les familles, pour le numérique et la construction de logements et 15 000 policiers supplémentaires.

Mais un point central de ce programme ne figure pas dans le document présenté : Angela Merkel. Les chrétiens-démocrates misent sur une chancelière à nouveau très populaire et dont le parti devance d’environ 15 points dans les sondages les sociaux-démocrates.