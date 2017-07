A la Une: Kosovo, Thaçi et Vučić annoncent la reprise du « dialogue »

Convoqués le 3 juillet à Bruxelles par Federica Mogherini, les présidents Aleksandar Vučić et Hashim Thaçi ont annoncé la « reprise » du dialogue entre Belgrade et Pristina, en panne depuis des mois. Ce dernier pourrait être mené au niveau des deux chefs d’État. Quelques jours plus tôt, le président serbe avait nommé Aleksandar Vulin, un ancien proche de Slobodan Milošević, à la tête du ministère de la Défense.

Kosovo : Thaçi et Vučić annoncent la reprise du « dialogue »

Serbie : Aleksandar Vulin, un épouvantail anti-OTAN au ministère de la Défense

Sept communautés religieuses sont légalement reconnues en Serbie. Dans les faits, l’Église orthodoxe jouit pourtant de privilèges et de passe-droits auxquels les autres religions ne peuvent prétendre, notamment pas la communauté islamique. Et les identités religieuses et nationales sont toujours manipulées par les politiciens, au gré de leurs intérêts.

Serbie : toutes les religions sont égales, mais l’une beaucoup plus que les autres

Cette année, avec l’amélioration de la conjoncture économique, la diaspora serbe revient au pays les poches pleines, ce qui fait monter la devise nationale. Mais cela n’a pas que des effets positifs pour l’économie.

Serbie : la diaspora rentre au pays, le dinar augmente

À Banja Luka, un groupuscule nationaliste serbe envisage d’organiser une manifestation de soutien à Ratko Mladić le 11 juillet, le jour anniversaire du génocide de Srebrenica. La police de Republika Srpska a autorisé le rassemblement. De son côté, Dragan Čović, le chef du HDZ, souhaite créer « une troisième entité » et y regrouper toutes les populations croates.

Bosnie-Herzégovine : un rassemblement de soutien à Ratko Mladić, le jour anniversaire de Srebrenica

Bosnie-Herzégovine : le HDZ insiste pour une « troisième entité » croate

Le vent serait-il en train de changer pour Bakir Izetbegović ? Depuis la vive polémique déclenchée au printemps par sa demande ratée de révision du jugement de la CIJ concernant Srebrenica, le membre bosniaque de la présidence collégiale est sous le feu des critiques. Retour sur un quart de siècle de pouvoir marqué par les menaces, les coups bas et le népotisme.

Bosnie-Herzégovine : Bakir Izetbegović, le fils à papa qui a mal tourné

C’est un coup de force, le sujet ayant été inscrit au dernier moment à l’ordre du jour. Le Parlement croate a adopté le 1er juillet la loi sur les concessions des plages. Les députés de l’opposition ont boycotté le scrutin et promis que le mouvement de contestation allait s’étendre.

Croatie : le gouvernement passe en force sur la privatisation des plages

Décharges sauvages, manque d’eau, pression foncière et touristique, désintérêt du pouvoir central et des autorités locales... Rien n’est simple à Silba, 300 habitants l’hiver, 5 000 l’été. Pourtant, les jeunes militants du Mouvement des îles, qui ont pris la tête du conseil municipal, se battent pour qu’il soit possible de vivre et travailler toute l’année sur l’île.

Croatie : comment vivre et travailler toute l’année sur l’île de Silba ?

En Roumanie, il n’y aura pas de mine d’or sur le site de Roșia Montană, mais l’entreprise canadienne Gabriel Resources Ltd. attaque désormais l’État en justice et lui demande 4,4 milliards de dollars de dommages et intérêts pour le projet abandonné en 2014 après une intense mobilisation populaire. En Macédoine aussi, la population se rebiffe contre les grands projets miniers.

Roumanie : après l’abandon du projet Roșia Montană, le temps des procès

Environnement : la Macédoine dit non aux mines qui polluent

C’est une fois encore l’histoire de la loi du plus fort. Après avoir monté un syndicat interne, vingt salariés de la filiale roumaine de Wizz Air ont été renvoyés pour « restructuration ». Ils ont décidé de porter l’affaire en justice, ce qui leur a finalement valu d’être condamnés à payer des dommages et intérêts.

Roumanie : avec Wizz Air, le droit du travail s’écrase

Il faut une nouvelle ligne de chemin de fer pour désenclaver le port slovène de Koper, en pleine croissance. Le tracé de cette ligne, concédée à l’entreprise 2TDK, est contesté par les riverains, et l’opposition de droite en fait un cheval de bataille contre le gouvernement de Miro Cerar. Un référendum aura lieu, véritable répétition générale avant les élections législatives de 2018.

Slovénie : le nouveau chemin de fer qui pourrait faire dérailler le gouvernement

Un haras légendaire, un cheval mythique, une situation idyllique : Lipica a tous les atouts pour devenir une destination prisée dans une Slovénie en plein boom touristique. Pour attirer les visiteurs, les pouvoirs publics tentent de redonner ses lettres de noblesse au fameux haras des Habsbourg.

Slovénie : le haras des Lipizzans veut se remettre en selle