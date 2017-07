G20: les violences éclipsent les revendications des manifestants pacifistes

C'est peut-être l'image qui restera du G20 à Hambourg. Pour la deuxième nuit consécutive, la ville allemande qui accueille jusqu'à ce samedi 8 juillet le G20 a vécu une soirée et une nuit violente : barricades incendiées, magasins cassés, pillés et policiers attaqués par toute sorte de projectiles. Ces scènes se sont déroulées dans un quartier connu comme étant un bastion de militants d'extrême gauche et la police avait les plus grandes difficultés de calmer la situation.

Avec notre envoyé spécial à Hambourg, Achim Lippold

Tout a commencé en début de soirée vendredi lorsque les premiers casseurs du Black Bloc, cagoulés et vêtus de noir ont surgi. Ce patron d'un bistro du Schanzenviertel prend ses précautions. « On plie les tables et on les met à l'intérieur. Dans ce quartier, la situation peut vite dégénérer », explique-t-il.

Quelques minutes plus tard, les militants anarchistes commencent à mettre le feu à des barricades, de grosses fumées noires se répandent au-dessus du quartier.

Slatko, qui y habite, est horrifié par cette scène. « Regardez cette image : ils détruisent leur propre ville ! Des voitures qui brûlent, des magasins cassés et tous ces gens innocents qui en souffrent ; il y en a qui sont bloqués, qui ne peuvent pas rentrer chez eux ! » déplore-t-il.

La situation devient hors de contrôle lorsque les magasins se retrouvent pillés. La police laisse faire pendant quelques heures avant d'intervenir avec des unités spéciales lourdement armées. Vers 1 h du matin, elle arrive enfin à disperser les 1 500 membres du Black Bloc présents dans la zone.

La première journée du G20 se termine dans la violence alors que d'autres manifestations pacifiques ont également eu lieu. Une rave-party était organisée par la communauté LGBT et des milliers de cyclistes ont par exemple circulé dans la ville pendant deux heures. Ce participant avait un message pour le président américain : « Je manifeste contre la décision de Donald Trump de quitter l'accord de Paris sur le climat ! »

« Avec nos manifestations, nous voulons exprimer toute autre chose »

Les violences peuvent-elles occulter les revendications des milliers de manifestants ? C'est ce que craint cette manifestante qui souhaite rester anonyme après avoir vu des membres du Black Bloc casser les vitres d'un local dans le quartier Schanzenviertel.

« Casser les vitres des magasins, c'est vraiment nul, c'est complètement idiot ! Il ne s'agit pas non plus d'attaquer les policiers ce n'est vraiment pas le sujet, se désole-t-elle. Avec nos manifestations, nous voulons exprimer toute autre chose, mais malheureusement avec ces violences plus personne ne s'intéresse à nos revendications. Car les manifestations pacifiques se poursuivent. Mais les médias n'en parlent presque plus et focalisent leur attention sur ces débordements violents, dans une approche sensationnaliste. Moi je manifeste parce que j'estime que le système capitaliste dans lequel nous vivons est voué à l'échec. Ce n'est pas acceptable que les dirigeants de 20 pays représentant 90% de l'économie mondiale se donnent rendez-vous et prennent des décisions qui concernent la planète tout entière. »

100 000 manifestants attendus

Et les manifestations doivent se poursuivre ce samedi en fin de matinée avec un grand rassemblement anti-G20 où sont attendus 100 000 participants. C’est ce qu'espèrent en tout cas les organisateurs, une alliance des associations de gauche.

Robert Blättermann, membre du parti allemand de gauche Die Linke, sera également de la partie.

« L'objectif c'est d'expliquer qu'un monde meilleur est possible. Et que les participants au G20 ne représentent pas ce monde meilleur. Ils sont responsables du fait qu'il y a toujours plus de réfugiés dans ce monde, obligés de quitter leur pays pour échapper à l'extrême pauvreté. Ils sont responsables des accords de libre-échange, des conséquences du réchauffement climatique et des exportations d'armes, énumère-t-il. Ce qui compte pour eux, ce sont leurs propres intérêts. Ils ne sont pas prêts à trouver des solutions ensemble pour cette planète. C'est pour cela qu'il y a ces manifestations et il est important qu'elles puissent rassembler beaucoup de monde. Nous on va essayer de venir nombreux à la manifestation pour montrer qu'il y a des alternatives à la politique menée par les membres du G20. Si on réussissait à relever ce défi, ce serait très bien ! »