Roumanie: polémique après une nouvelle attaque d’ours

Avec notre correspondant à Bucarest, Benjamin Ribout

Dans la région de Harghita, dans le centre de la Roumanie, les populations locales en ont assez des ours. Il n'est pas rare que du bétail disparaisse ou que les champs soient endommagés. Mais les habitants craignent également les attaques du plantigrade.

Actuellement hospitalisés, deux bergers ont été gravement blessés samedi 8 juillet par un ours venu attaquer leurs brebis dans une prairie. L'un d’eux a été mordu à la tête, à la hanche et aux organes génitaux.

A cause de la déforestation et du surpâturage, les ours cherchent de nouveaux territoires. Et ils sont nombreux : 6 000 ours bruns vivent en Roumanie, ce qui représente 60% de la population européenne. Un quart d'entre eux se trouve dans le seul département de Harghita.

Sept personnes y ont subi des attaques depuis janvier. C’en est trop pour les autorités locales. Mercredi 5 juillet, 500 maires et fermiers ont manifesté à Bucarest afin de pouvoir abattre les spécimens dangereux. Chose qui n'est plus autorisée depuis l'an passé après des pressions de l'Union européenne et des défenseurs de l'environnement.

Le ministère a donc proposé une dérogation, soumise à débat public et portant sur l'abattage de 140 ours. « Une goutte d'eau, mais ce serait déjà un début », a déclaré le préfet de Harghita.