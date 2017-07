Ukraine: Rex Tillerson et Antonio Guterres reçus par le président Porochenko

Avec notre correspondant à Kiev, Stéphane Siohan

A Kiev, ce dimanche, la visite de Rex Tillerson est passée au premier plan. Et pour cause, ce sont bel et bien les Américains qui ont les moyens de jouer des muscles avec la Russie.

Mais à Kiev, la visite d’un secrétaire général de l’ONU est chose rare, et Antonio Guterres en a profité pour rappeler la position des Nations unies sur le conflit en Ukraine, en matière de droit international. « Le peuple ukrainien a le droit de vivre dans la paix et la prospérité, dans le complet respect de son indépendance, de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Au moment auquel nous assistons, il est essentiel d’appeler à un respect complet du cessez-le-feu, et plus précisément de la " trêve des moissons " qui a été décidée récemment », explique-t-il.

Le diplomate onusien a ensuite longuement insisté sur sa solidarité envers les 1,7 million de personnes déplacées par la guerre en Ukraine. Il a appelé l’Ukraine à faciliter l’accès humanitaire aux personnes atteintes par le conflit.

Enfin, de manière très diplomatique, Antonio Guterres a déclaré au président Porochenko qu’il suivait de très près les réformes dans le pays, alors que de nouveaux scandales liés à la justice et à la corruption sont sur le point d’éclater.