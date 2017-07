Royaume-Uni: Theresa May appelle son gouvernement à l’unité

Avec notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix

Theresa May semble complètement débordée par un gouvernement en plein chahut. La dirigeante conservatrice a vu son autorité considérablement affaiblie après son revers aux législatives du 8 juin, où elle a perdu sa majorité absolue au Parlement.

Depuis, les spéculations vont bon train sur une possible course à sa succession ou encore sur la forme que prendra le Brexit. Les dissensions sont telles que les ministres s'affrontent à la fois en privé lors des réunions du cabinet mais aussi via des fuites publiées dans la presse. D'où la tentative de rappel à l'ordre de Theresa May : « Cessez de médire et de vous plaindre », a ordonné la Première ministre qui a encore ajouté : « Partez faire une vraie pause cet été et revenez quand vous serez prêts à travailler sérieusement ».

Theresa May compte en effet sur les vacances parlementaires pour apaiser les tensions et les ardeurs parmi ses collègues ; mais elle n'est pas dupe et se prépare à évoluer dans un champ de mines à la rentrée. Selon les médias, une lettre appelant les députés conservateurs à lui retirer leur confiance serait déjà en circulation afin de la pousser dehors lors du Congrès du parti cet automne.