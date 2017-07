Espagne: la dépouille de Dali exhumée 28 ans après sa mort

Comme prévu, jeudi soir vers 20 heures, une équipe de spécialistes, dont deux médecins légistes, ont recouru à l’exhumation du corps de Salvador Dali, enterré dans le musée qui lui est consacré à Figueras, en Espagne. Cette opération a été décidée par la justice espagnole, suite à une demande de reconnaissance en paternité faite par Pilar Abel, une cartomancienne sexagénaire, qui affirme qu’elle est le fruit d’une relation entre sa mère, une employée de maison, et le fantasque peintre catalan.

Avec notre correspondant à Madrid, François Musseau

Tout s’est fait dans la plus grande discrétion. Le musée avait été fermé aux touristes, et l’équipe spécialisée s’est mise au travail. Il a fallu soulever une dalle d’une tonne et demie, extraire la momie de Salvador Dali, qui avait été embaumé en 1989, puis procéder à plusieurs prélèvements.

Et c’est la tâche la plus délicate qui a été réalisée, prélever des restes osseux, des ongles et des parties dentaires. A la suite de quoi, ces prélèvements ont été transférés à l'Institut national de toxicologie, à Madrid, où ils seront analysés.

Tout comme d’ailleurs la salive de Pilar Abel, cette cartomancienne qui affirme être la fille biologique du peintre catalan. Il faudra attendre deux semaines pour confirmer, ou infirmer, cette paternité.

Ce qui est certain, c’est que le 18 septembre, lorsque commencera officiellement le procès, les magistrats auront connaissance des conclusions des médecins légistes. On saura alors si Salvador Dali, qui se présentait souvent comme un voyeur, a eu ou non une descendance.