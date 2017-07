A la Une: Serbie, la politique et les mythes, de Miloš Obilić à Aleksandar Vučić

La Serbie regarde vers l'Europe. En théorie. Parce qu'en réalité, les gouvernants continuent à exploiter le filon des mythes nationalistes, à commencer par celui du Kosovo. L'anthropologue Ivan Čolović décrypte cette apparente schizophrénie de la Serbie et de ses dirigeants. Entretien.

Nouvelle preuve de la mauvaise volonté de la justice serbe quand il s'agit de juger les auteurs des massacres de Srebrenica : sous prétexte d'un vice de procédure, la Cour d'appel de Belgrade vient de rejeter l'inculpation de huit individus soupçonnés de crimes de guerre près de Bratunac en juillet 1995.

11 juillet 1995 : la mémoire douloureuse du massacre de Srebrenica

C'est une constante. Depuis le début des changements démocratiques en Serbie en 2000, tous les gouvernements successifs ont misé sur la «stabilité» politique et économique, qui serait susceptible d'attirer les investissements étrangers. Pourtant, ceux-ci se font toujours attendre, alors que le déficit social et démocratique s'accumule. Analyse.

En cinq ans, de 2010 à 2015, 92~600 personnes ont légalement émigré Bosnie-Herzégovine. L’émigration concerne principalement les diplômés et les travailleurs qualifiés, et pourrait rapidement mettre en danger l’économie du pays. En dix ans, 97~000 personnes en âge de travailler sont parties de Republika Srpska, et la tendance n’est pas près de s’inverser.

«Répandez leur sang, qu'il s'écoule dans les rues des Balkans.» En Bosnie-Herzégovine, l'EI a proféré des nouvelles menaces de mort : cette fois, contre les imams. Le Reisu-l-ulema Husein Kavazović est particulièrement visé.

Islam des Balkans : une tradition de tolérance aujourd'hui menacée ?

Les Balkans et les guerres en Irak et en Syrie

Plus d'un mois après les législatives anticipées du 11 juin, faute de majorité, la «coalition des commandants» n'est toujours pas en mesure de désigner un Premier ministre ni le président de l'Assemblée.

Elections au Kosovo : la contre-performance des anciens commandants

Si la route des Balkans est officiellement fermée, les réfugiés poursuivent pourtant toujours leur voyage vers le Nord de l’Europe. Et si la Croatie n’a jamais été une destination de prédilection pour ceux qui fuient leur pays, de plus en plus se retrouvent bloqués sur ce territoire, contraints d’y demander l'asile. Entretien.

Vents forts, sécheresse : en Croatie, les faubourgs de Split sont menacés par les flammes, tandis que le Monténégro réclame une aide internationale pour maîtriser les feux de forêt. Dans le Nord de la Grèce, par contre, des pluies diluviennes ont provoqué des inondations et des dégâts matériels considérables.

La Présidente de la République accuse le gouvernement d'incompétence, le ministre de la Défense met sa démission dans la balance... Les incendies qui ont ravagé la côte dalmate, menaçant directement la grande ville de Split, ont provoqué une vive tension au sein de l'exécutif croate.

La situation des réfugiés rroms du Kosovo installés au Monténégro depuis la fin de la guerre ne s'améliore pas. Ils n'ont pas profité de la «Décennie des Rroms» (2005-2015), et la plupart d'entre eux vivent toujours dans des situations d'extrême pauvreté. Reportage dans le ghetto de Konik, à Podgorica.

En période de crise, le tourisme reste bel et bien le principal moteur de l’économie en Grèce et continue d'attirer de nombreux saisonniers. Mais à quelles conditions ? Le plus souvent sous-payés et déconsidérés, ces travailleurs, la plupart des jeunes diplômés, ne doivent pas s'attendre à ce que leurs droits soient respectés.

Alors que les procès contre les putschistes sont encore en cours et que les services de renseignement européens émettent des doutes sur la version officielle du gouvernement Erdoğan, la Turquie célèbre le premier anniversaire de la tentative de coup d’État en une vaste communion nationale habilement orchestrée.

Turquie : Recep Tayyip Erdoğan veut le pouvoir absolu