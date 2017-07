[Reportage] Grèce: 24 heures après le séisme sur l’île de Kos

Un séisme sur l’île de Kos en Grèce a fait deux morts et plus d’une centaine de blessés dans la nuit du 20 au 21 juillet. Alors que la grande majorité des petits immeubles ont bien résisté au choc, deux touristes suédois et turc ont succombé à l’effondrement d’un bar dans vieux bâtiment en pierre de la vieille ville. Vendredi soir, alors que la situation était retournée au calme, les habitants de Kos faisaient le compte des dégâts.

Avec notre envoyée spéciale à Kos, Charlotte Stiévenard

Assis devant un immeuble qui penche dangereusement en avant, l’un des propriétaires, Dimitrios Chamatzoglou, contemple les dégâts. Il n’a pas dormi depuis le séisme. Il raconte comment l’immeuble a perdu son rez-de-chaussée, écrasé par les autres étages : « J’étais dans le salon. En quelques secondes, je me suis retrouvé du premier étage au rez-de-chaussée. Avec mes locataires, nous ne sommes pas sortis par les escaliers, car ils s’étaient effondrés. Nous sommes sortis par le balcon. Heureusement, tout le monde était sain et sauf. »

Un peu plus loin, Alexis Pantelidis est venu jeter un œil à l’église Saint-Nicolas dont un des dômes s’est effondré. Il habite dans ces immeubles qui ont tenu le coup, mais il ne garde pas un bon souvenir de cette secousse particulièrement violente qui a même bougé son piano de plusieurs mètres. « La situation était tragique, raconte-t-il. C’était comme dans un rêve dans lequel on serait en train de voyager, vers l’île d’Amorgos par exemple et tout à coup, on ne saurait plus où on est. »

Le port, un bar, une mosquée et quelques bâtiments ont été endommagés, mais dans l’ensemble, la ville n’a pas subi beaucoup de dégâts.

■ Les touristes après le drame

Alors que plus d’une centaine de personnes ont été blessés, certains touristes ont décidé d’abréger leurs vacances, mais semblent être minoritaires.

A l’aéroport de l’île de Kos, les files d’attente étaient longues vendredi soir. Marvin Filip, un habitant de Hamburg âgé de 22 ans et sa copine ont décidé de rentrer chez eux avant la fin des vacances, traumatisés par une nuit agitée : « La situation s’est calmée, mais on sent toujours quelques répliques. On ne sait jamais si un autre séisme se reproduisait. On s’est décidé à partir à cause des deux morts qu’il y a eu au centre et de tous les blessés. »

Mais dans le reste de la file d’attente, la grande majorité des touristes expliquent qu’ils avaient déjà réservé leurs billets. Catherine van Holmen, une employée de l’agence de voyage Thomas Cook- Neckerman est là pour les guider. Elle n’a pas croisé beaucoup de touristes qui ont abrégé leur séjour, moins d’un sur 5 estime-t-elle. « Avec notre équipe on a visité tous les hôtels, raconte-t-elle, et on a parlé avec beaucoup de gens et c’est passé maintenant, le tremblement de terre. Beaucoup de gens quand ils nous voient ils sont déjà plus calmes. Il y en a avec des enfants ou il y en a qui ont un peu des problèmes dans la chambre, ils sont plus en panique. »

Vendredi soir, la vie semblait avoir repris son cours dans les rues de la ville de Kos, à la différence que les touristes ne prenaient pas des photos du bord de mer, mais des gravats devant certains bâtiments du chef-lieu de l’île.