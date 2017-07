Maintien en vie de Charlie Gard: les parents abandonnent la bataille judiciaire

« Malheureusement, il est trop tard ». Par ces mots, les parents du petit Charlie Gard ont mis fin ce lundi à un débat médical et à un feuilleton judiciaire qui ont marqué le Royaume-Uni. « Les onze derniers mois ont été les meilleurs et les pires de notre vie. Nous voulions juste lui donner une chance de vivre », a déclaré sa mère devant la Haute Cour de Londres.

La bataille judiciaire avait commencé en avril dernier lorsque l’hôpital de Great Ormond Street avait décidé de couper la ventilation artificielle de ce bébé dont la maladie neurodégénérative le rendait sourd, aveugle et l'empêchait de respirer sans assistance. Pour les médecins, les souffrances étaient trop fortes et les lésions irréversibles. A l'inverse, les parents rétorquaient que les souffrances n'étaient pas prouvées et voulaient maintenir leur fils en vie.

Saisie, la Haute Cour de Londres avait donné raison aux médecins. Une décision confirmée par la Cour d’appel et la Cour suprême du Royaume-Uni, et même par la Cour européenne des droits de l’homme. Mais après la mobilisation de milieux chrétiens et l’intervention du pape François et du président Donald Trump en faveur des parents de Charlie Ward, l’hôpital a réclamé une nouvelle audience à la Haute Cour afin que soient examinés les « nouveaux éléments pour un traitement expérimental » proposé par des établissements hospitaliers américain et italien.

La Haute Cour devait rendre son avis cette semaine. Mais les résultats des derniers examens médicaux n’ont pas laissé le choix aux parents. « Charlie a souffert d’atrophie musculaire grave », a rapporté leur avocat, « les dégâts pour ses muscles sont irréversibles ».