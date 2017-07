Royaume-Uni: la tour Grenfell va être enveloppée pour poursuivre l'enquête

Les opérations en vue de recouvrir la tour Grenfell doivent commencer au mois d'août et elles risquent de durer jusqu'au mois de novembre, selon le directeur du site. Des échafaudages seront utilisés, ils pourront servir par la suite à la démolition de la tour, prévue avant la fin 2018.

Pendant ce temps, l'enquête va continuer à l'intérieur de l'immeuble, au moins jusqu'en janvier prochain. Il n'y a pas de bilan officiel définitif, les autorités britanniques se sont contentées d'annoncer qu'au moins 80 personnes avaient perdu la vie dans l'incendie du mois dernier.

Des experts qui ont travaillé sur les restes des tours jumelles de Manhattan, détruites par les attentats du 11 septembre 2001, aident les enquêteurs de la police britannique.

Selon le directeur du site, quelques appartements situés dans la tour n'ont pas été touchés par les flammes, et on peut récupérer des affaires dans 33 appartements et les rendre à leurs propriétaires.

Par ailleurs, on a appris que la mairie du quartier de Kensington et Chelsea avait été prévenue dès 2010 des difficultés d'accès à la tour pour les pompiers, en raison de la construction d'une nouvelle école dans le voisinage et aussi à cause des rues étroites et des voitures garées de façon non réglementaire.