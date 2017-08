Russie: un journaliste ouzbek menacé d’expulsion

Avec notre correspondante à Moscou, Muriel Pomponne

Khoudoberdi Nourmatov est né en Russie où il a grandi, mais il est de nationalité ouzbek. Sa mère, sa sœur et son frère sont citoyens russes. A la fin de ses études en 2008, il a tenté de s’installer en Ouzbékistan. Mais les services de sécurité intérieure ouzbeks ont voulu l’enrôler, ce qu’il a refusé. Il a été torturé, et est parvenu à fuir un an plus tard. Depuis, il vit en Russie et travaille, sous le pseudonyme de Ali Ferouz, pour le journal indépendant Novaya Gazeta. Il y traite notamment des sujets de société et de la situation des migrants. Il milite également au sein de l’organisation Amnesty International.

Khoudoberdi Nourmatov a fait une demande d’asile qui a été rejetée. La Russie accorde le statut de réfugiés au compte-gouttes, à peine quelques dizaines de personnes par an. Il a fait appel de cette décision. Mais d’après les autorités, il est en infraction avec la législation migratoire, et il a déjà été arrêté et incarcéré pendant quelques jours en mars dernier. Ces proches craignent qu’il ne soit torturé s’il est renvoyé en Ouzbékistan, d’autant plus qu’il est homosexuel, et qu’il peut à ce titre être condamné à une peine allant jusqu’à 3 ans de prison.