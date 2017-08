Turquie: manifestation à Ankara contre le harcèlement des femmes

Des centaines de personnes, surtout des femmes, ont manifesté à Ankara en Turquie samedi soir 5 août. Un rassemblement pour protester contre le harcèlement, de plus en plus fréquent, contre des femmes qui s’habillent en short ou en jupe. Plusieurs cas ont été rapportés ces derniers mois dans les transports, dans les rues ou dans les parcs. Certaines femmes ont même été molestées par leurs agresseurs.

Avec notre correspondant à Istanbul, Alexandre Billette

L’élément déclencheur de ce mouvement est l’agression verbale subie par une femme dans un parc d’Istanbul fin juillet. Un gardien lui a reproché de déranger les passants parce qu’elle portait un short.

Quelques jours plus tard, des centaines de femmes se rassemblaient à Istanbul en brandissant des shorts et en scandant un slogan : « Lâche-moi avec mes vêtements ». Un petit succès en plein état d’urgence, du coup une manifestation a aussi été organisée à Izmir, et maintenant à Ankara.

Les manifestations rassemblent bien sûr les Turques libérales, mais aussi quelques femmes voilées. Un ras-le-bol contre des incidents de plus en plus fréquents : en juin déjà une femme avait été frappée par un homme dans un bus parce qu’elle portait un short en plein ramadan.

Un ras-le-bol aussi plus large contre un gouvernement qui s’immisce de plus en plus dans la vie privée des Turcs en général et des femmes en particulier : le président Recep Tayyip Erdogan a ainsi déjà demandé aux Turques d’avoir au moins trois enfants, a qualifié les femmes sans enfant d’« imparfaites » et menace régulièrement de remettre en cause le droit à l’avortement.

→ A (ré)écouter : Têtes de Turques ! Femmes émancipées et rebelles dans la Turquie d'Erdogan