Prix Nobel de la paix à l'Ican: le comité Nobel explique son choix

En concentrant son discours sur les conséquences humanitaires inacceptables des armes nucléaires, l’Ican a réveillé les consciences, estime la présidente du comité Nobel norvégien, Berit Reiss-Andersen : « Ils ont apporté un changement de perspective dans un domaine où les positions et le débat s’étaient peut-être un peu figés. Le travail sur le désarmement nucléaire est en panne, et nous vivons dans un monde où les menaces d’utilisation d’une arme nucléaire se multiplient. C’est une combinaison inquiétante. »

La présidente juge que l’abolition des armes nucléaires n’est, à terme, pas une utopie, rapporte notre correspondant à Oslo, Grégory Tervel. « Bien sûr ça ne se fera pas en un jour. Mais nous espérons, tout comme l'Ican, que le traité international d'interdiction des armes nucléaires et les différentes initiatives qui en découleront conduiront à un changement de donne dans ce domaine. Les puissances nucléaires ne vivent pas non plus dans une bulle, on ne peut pas dire qu'il n'y aura aucune conséquence si plus de la moitié des pays du monde, et peut-être encore plus à l'avenir, veulent que les armes nucléaires soient interdites », affirme Berit Reiss-Andersen. L’ONU a justement prévu récemment de convoquer un sommet international sur le désarmement nucléaire pour l’année prochaine.

→ (RE)LIRE : Quel impact pour le Traité d’interdiction des armes nucléaires?

L'Otan dubitative

Mais l'attribution de ce prix est loin de recevoir un accueil enthousiaste de l'Otan. L'Alliance atlantique est très nettement dubitative devant l'efficacité de l'Ican, même si elle affirme partager à long terme ses préoccupations, note notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet. Engagée en faveur de la préservation de la paix, l'Otan partage avec la Coalition internationale pour l'abolition des armes nucléaires l'objectif de créer les conditions pour un monde sans armes atomiques, affirme son secrétaire général.

Mais Jens Stoltenberg dit ensuite regretter que les conditions pour aboutir à un désarmement nucléaire ne soient pas aujourd'hui plus favorables. Il martèle qu'il faut tenir compte des réalités de l'environnement de sécurité actuel. Une référence évidemment à la menace nucléaire nord-coréenne contre l'allié américain mais aussi à la Russie.

C'est la deuxième fois en quinze jours que le secrétaire général de l'Otan se positionne de la sorte. Le 20 septembre, Jens Stoltenberg avait déjà dénoncé la signature en marge de l'Assemblée générale de l'ONU du traité pour bannir les armes atomiques. Avec les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France, l'Otan compte trois alliés dotés de l'arme nucléaire, et pour l'Alliance, le seul cadre efficace pour réduire ce type d'armement reste le traité de non-prolifération de 1968.

Une position partagée et réaffirmée par les Etats-Unis, qui ont annoncé ce vendredi qu'ils « ne signeront pas » le traité d'interdiction de l'arme atomique. « Ce traité ne rendra pas le monde plus pacifique, n'aboutira pas à la destruction de la moindre arme nucléaire et ne renforcera la sécurité d'aucun Etat », a affirmé à l'AFP un porte-parole du département d'Etat américain. Washington a néanmoins réitéré son engagement à « créer les conditions pour un désarmement nucléaire ».