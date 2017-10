A la Une: En Grèce, la fin du programme de relocalisation des réfugiés inquiète

Les arrivées de réfugiés sur les îles grecques de la mer Égée sont de nouveau reparties à la hausse, avec 2 800 personnes durant le seul mois août. Les camps sur place sont débordés et les ONG s’inquiètent de la fin du programme de relocalisation, le 26 septembre dernier.

Grèce : situation explosive sur les îles après la fin du programme de relocalisation des réfugiés

Les propos de la Commission européenne expliquant que la Catalogne et le Kosovo n’étaient pas comparables font bondir la Serbie. Dénonçant un droit international à géométrie variable, la Première ministre serbe, Ana Brnabić, a annoncé que le président Aleksandar Vučić et son gouvernement s’apprêtaient à transmettre une demande d’explications à Bruxelles.

Catalogne et Kosovo, deux poids deux mesures ? La Serbie demande des explications à Bruxelles

Depuis les législatives de décembre 2016, la démocratie roumaine est en pleine régression. Et les perspectives sont peu réjouissantes tant le Parti social-démocrate (PSD) tente par tous les moyens de prendre le contrôle des postes-clés de l’État et de subordonner la justice. La Roumanie va-t-elle de plus en plus ressembler à la Hongrie d’Orbán et à la Turquie d’Erdoğan ?

Roumanie : le retour de l’État-parti

Depuis sa signature en 2015, l’accord de délimitation de la frontière avec le Monténégro ne cesse de diviser le Kosovo. Le nouveau Premier ministre Ramush Haradinaj, qui l’a longtemps combattu quand il était dans l’opposition, a nommé une commission pour tout remettre à plat. Mais L’UE met la pression sur Pristina.

Kosovo : Ramush Haradinaj veut redéfinir au plus vite la frontière avec le Monténégro

Malgré les grandes opérations médiatiques menées par les autorités de Tirana, les trafiquants continuent d’exporter massivement le cannabis albanais. Pourtant, plusieurs dizaines de tonnes ont déjà été saisies depuis le début de l’année.

Trafic de cannabis : « la mafia albanaise fait désormais jeu égal avec ses concurrentes italiennes »

C’est une véritable guerre des nerfs que se livrent de nouveau la Croatie et la Slovénie. Le ton ne cesse de monter entre les deux anciennes républiques yougoslaves alors que Zagreb refuse catégoriquement le verdict accordant 75% du Golfe de Piran à Ljubljana, dénonçant la « compromission » de la cour d’arbitrage.

Golfe de Piran : la Croatie passe à l’offensive, la Slovénie menace de représailles

Le feuilleton Agrokor continue de faire la Une des gazettes en Croatie. Après avoir été évincé de la tête de son fleuron au printemps, l’ancien patron Ivica Todorić dénonce aujourd’hui des menaces gouvernementales et annonce qu’il va lancer des poursuites contre l’État croate.

Affaire Agrokor : Ivica Todorić veut attaquer l’État croate en justice

L’aéroport de Krk, en Croatie, sert-il à transporter des armes des Balkans vers la Syrie ? Ces derniers mois, plusieurs avions cargo opérant pour le Pentagone et à destination de la base d’Al Udeid, au Qatar, ont été identifiés.

Croatie : comment les États-Unis utilisent l’aéroport de Krk pour livrer des armes en Syrie

Selon la presse de Belgrade, l’oligarque bulgare Tzvetan Vassilev aurait reçu le statut de réfugié en Serbie, malgré un mandat d’Interpol délivré contre lui. Ancien propriétaire de la banque KTB, l’homme d’affaires controversé a connu la richesse et l’opulence avant de se faire trahir par ses anciens alliés.

Bulgarie : grandeur et décadence de la KTB, la banque du pouvoir et des oligarques

Après les services secrets, place à l’éducation. Le nouveau ministre, Mladen Šarčević a présenté son projet de réforme pour « améliorer la qualité de l’enseignement et son efficacité ». Avec un programme qui se résume à des coupes budgétaires et au contrôle total des directions d’établissement. Profs et parents sont vent debout.

Réforme de l’école : Aleksandar Vučić rêve-t-il d’une Serbie « attardée » et aux ordres ?

Markus Frohnmaier, 26 ans, a profité de la percée de l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) aux législatives pour faire son entrée au Bundestag. Signe particulier ? Il dénonce la propension des citoyens allemands d’origine étrangère à la criminalité alors qu’il est lui-même né en Roumanie.

Élections allemandes : Markus Frohnmaier, un jeune député d’extrême-droite né en Roumanie

À l’approche des élections municipales du 15 octobre prochain, le VMRO-DPMNE de l’ancien Premier ministre Nikola Gruevski tente encore une fois de jouer sur les peurs de la population pour reprendre le pouvoir. Avec cette fois comme cible les migrants, que le gouvernement social-démocrate est accusé de vouloir accueillir massivement. Les centres de transit de Macédoine n’accueillent pourtant en ce moment que quelques dizaines de personnes.

Macédoine : le VMRO-DPMNE cible les migrants pour espérer reprendre le pouvoir

Quelle est la frontière entre la satire et l’injure ? Sur les réseaux sociaux bosniens, on rit des problèmes du quotidien et on dénonce avec un humour féroce la corruption et l’incurie des politiques. Mais trop souvent, le rire vire au langage de la haine.

Bosnie-Herzégovine : critiquer, se moquer ou déverser sa haine sur les réseaux sociaux ?

Ces dernières semaines, une vive polémique a agité l’Albanie autour de la figure de Gjergj Kastrioti Skanderbeg, héros national, symbole de la lutte contre les Ottomans. Musulmans et chrétiens, intellectuels et simples citoyens, tout le pays s’est écharpé, multipliant les approximations et les relectures historiques. La virulence du débat témoigne des divisions qui traversent l’Albanie.

Skanderbeg est-il toujours le symbole de l’unité albanaise ?

Sur les rives du Danube, en Serbie et en Roumanie, de petites exploitations réapprennent à produire des vins de qualité, en profitant de la richesse exceptionnelle des terroirs qui bordent le grand fleuve. Voyage à Roglievo, dans l’est de la Serbie, et le long des coteaux qui marquent l’entrée du delta du Danube.

Agriculture : ces nouveaux vins bio du Danube qui dynamitent la viticulture des Balkans