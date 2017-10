Autriche: le conservateur Sebastian Kurz remporte les législatives

Avec notre correspondant à Vienne, Christian Fillitz

Une victoire pour Sebastian Kurz qui avait provoqué ce scrutin anticipé. Son parti chrétien-démocrate (ÖVP) est crédité de près de 32% des suffrages, devant le SPÖ de Christian Kern. Arrivé premier lors des dernières législatives en 2013, celui-ci n'obtient que quelque 27% des voix, selon ces projections. La formation d'extrême droite FPÖ de Heinz-Christian Strache arrive troisième avec près de 26% des suffrages, mais apparaît en position de faiseur de rois.

Les résultats définitifs ne seront connus que jeudi soir, après le décompte des votes par correspondance : ils sont près de 900 000 pour quelque 6,4 millions d’électeurs. Kurz, 31 ans, a toutes les chances de devenir le plus jeune dirigeant en Europe, alors qu’il fait partie depuis 7 ans du gouvernement de coalition, d’abord comme secrétaire d’Etat, puis comme ministre des Affaires étrangères. Il a réussi à se présenter comme incarnation d’un renouveau, ce qu’il a dit dans la soirée devant ses militants.

Sebastian Kurz promet le changement. « Je m’engage aujourd’hui à me battre avec toutes mes forces pour un changement dans ce pays, et je vous invite à aller ce chemin avec nous. Il y a beaucoup à faire : il faut établir un nouveau style politique dans ce pays, créer une nouvelle culture. Nous avons le devoir de coopérer avec tous les autres pour ce pays, et surtout de transformer ce pays vers quelque chose de positif. Je vous remercie de votre engagement, merci à tous les électrices et électeurs. J’accepte cette tâche avec beaucoup d’humilité. Je suis submergé de bonheur et heureux et je me réjouis de pouvoir travailler pour l’Autriche. Merci beaucoup ! », a-t-il souligné lors de sa première déclaration publique après l'annonce des projections réalisées par les médias.

Le parti social-démocrate (SPÖ) du chancelier Christian Kern n’arrive qu’en deuxième position. Une poursuite de la grande coalition avec les conservateurs semble peu probable. Les observateurs s’attendent à une alliance entre la droite et l’extrême droite.

Dans la soirée Christian Kern, ancien patron des chemins de fer autrichiens (ÖBB), entré en politique en mai 2016 seulement, a exclu de démissionner.

« Non, j’ai dit que je resterai 10 ans en politique, il me reste donc 9 ans », a déclaré Christian Kern dimanche soir. « Nous avons présenté un programme qui doit rendre l’Autriche plus forte et que nous voulons appliquer. Cela était valable avant ce scrutin, et cela reste valable après. Cette élection a été un fort tournant à droite. Nous sommes à une époque qui ne favorise pas les sociaux-démocrates, nous avons vu cela dans toute l’Europe. Dans ce contexte et après toutes les campagnes qui ont été menées, nous avons obtenu un résultat qui ne nous réjouit pas, mais avec lequel nous pouvons vivre. J’ai aussi vu la réalisation d’un agenda politique préparé depuis 24 mois où les questions importantes de notre époque : l’éducation, le marché du travail, les retraites sont restés sur le carreau. Ce sont des thèmes pour lesquels nous sommes les avocats de gens en Autriche et cela restera ainsi à l’avenir », a-t-il ajouté.