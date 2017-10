Avec Ophelia, l'Irlande s'attend à sa pire tempête depuis 50 ans

L'Irlande va passer la journée en alerte rouge à cause de l'arrivée d’Ophelia. Les premiers vents violents de l'ouragan qui doit repasser en catégorie tempête tropicale risquent d'atteindre plus de 130 km/h et doivent toucher le sud-ouest de l'île dès ce lundi matin 16 octobre. Le pays a déjà subi par le passé des phénomènes climatiques importants, mais les autorités parlent de risques potentiellement mortels et de la pire tempête depuis 50 ans.

Avec notre correspondant à Dublin, Julien Lagache

Huit comtés de l'ouest et du sud de l'Irlande sont en « alerte rouge » dès 6h du matin, heure locale. Un ouragan n'a jamais approché d'aussi près les côtes européennes.

Les services météo irlandais préviennent donc : Ophelia perd de son intensité, mais les vents qui l'accompagnent restent extrêmement dangereux, comme l'a rappelé Sean Hogan, le directeur national des services d'urgence. « Le seul précédent comparable est la tempête Debbie qui avait fait onze morts [en 1961, ndlr]. Notre but c'est de limiter les risques liés à ces vents violents et ces rafales destructrices qui peuvent être meurtriers et survenir n'importe où », explique-t-il.

Ecoles et universités fermées

Ce lundi, les écoles et les universités resteront fermées. Les hôpitaux et tribunaux fonctionneront partiellement. Le pays sera au ralenti avec également des annulations de vols et de bus, et sans doute des pannes de courant, estime Derek Hynes, du réseau d'électricité national. « On s'attend à des chutes d'arbres et à des répercussions sur le réseau et nous devrons gérer le problème de sécurité que poseront les éventuels câbles arrachés », anticipe-t-il.

Avec les fortes pluies prévues, l'Irlande s'attend aussi à d'importantes inondations. Des sacs de sable ont été installés dans les zones à risque et l'armée a été déployée pour venir en aide aux éventuels habitants sinistrés.

Le National Emergency Coordination Group, qui réunit plusieurs départements gouvernementaux, a émis une série de recommandations à l'attention du public à l'issue d'une réunion dimanche.

Les écoles seront également fermées toute la journée en Irlande du Nord où la tempête Ophelia devrait arriver dans la soirée, avant de se diriger vers l'Ecosse.