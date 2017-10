UE: les Vingt-Huit s'entendent pour une réforme du détachement des travailleurs

Avec notre correspondant auprès des institutions européennes, Quentin Dickinson

Ce ne fut pas une mince affaire de faire aboutir la mise à jour de la directive sur le détachement des travailleurs. Il aura fallu 12 heures de négociations ici pour aboutir à ce compromis, qui satisfait en grande partie les objectifs que s’était fixés Emmanuel Macron au début de sa croisade de réforme de l’Union européenne.

Vingt délégations ont soutenu la France

Incontestablement, le texte est plus clair, plus contraignant et davantage en rapport avec une Union élargie, depuis 2004, à l'Europe centrale et orientale. L’idée, c’est de limiter chaque mission à un an seulement, susceptible d'être prolongé une seule fois de six mois, en cas d’événement imprévu.

Les travailleurs détachés bénéficieront de plus d’une totale équivalence de traitement par rapport aux travailleurs du pays d’accueil, ce qui comprend les primes et avantages, et pas seulement le salaire comme c'est actuellement le cas. Dans l’attente d’une directive spécifique, les transports continueront d'appliquer la législation actuelle.

Au moment du vote, on redoutait un clivage entre l’Est et l’Ouest de l’UE. Pour finir, il n’en a rien été. Seuls - et de façon prévisible - les Polonais et les Hongrois ont voté contre, rejoints par deux pays baltes. Britanniques, Irlandais et Croates se sont abstenus. Vingt délégations ont ainsi soutenu la France.

Pas de fracture géographique Est-Ouest

Le compromis trouvé par les ministres des Affaires sociales devra maintenant être fusionné avec celui des groupes politiques au Parlement européen, lui aussi obtenu à une écrasante majorité en commission des Affaires sociales. Les pays de l’UE auront ensuite quatre ans pour s’y conformer.

Pour la ministre française Muriel Pénicaud, c'est un « grand pas » dans le sens d'une réforme d'ensemble de l'UE, telle que voulue par Emmanuel Macron. Elle évoque une « refondation de l’Europe, incluant sa dimension sociale, que le président de la République a souhaitée, sur laquelle il s’est engagé ».

Satisfaction, il n’y a pas de « fracture géographique » entre Est et Ouest. « J’ai senti, à mesure des négociations, que oui, il pouvait y avoir une convergence forte vers le fait que l’Europe doit permettre un libre marché, mais aussi protéger ses salariés et amener une concurrence équitable », confie Mme Pénicaud.