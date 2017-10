Autriche: la mairie de Vienne lutte contre l’anorexie en vidéo

De notre correspondant à Vienne,

Sur les deux premières vidéos publiées par la mairie de Vienne, on voit trois femmes, aux morphologies différentes, en train de faire de l’exercice. Une gymnastique un peu particulière : Elles effectuent par exemple une série d’abdominaux, tout en mangeant des carrés de chocolat.

En fait, ces vidéos parodient les nombreux clips de gymnastique que l’on trouve sur les réseaux sociaux et qui incitent les jeunes filles à perdre du poids. Elles reprennent en effet tous les codes de ces vidéos minceurs, en s’en moquant ouvertement. On y entend ainsi : « On place 500 grammes de chocolat à côté de ses pieds. Et à chaque série d’abdominaux, vous prenez un morceau de chocolat, vous le mettez en bouche et puis on redescend ».

Selon les derniers chiffres dont dispose la mairie de Vienne, en 2015, 361 femmes et 49 hommes ont été admis à l’hôpital pour des troubles du comportement alimentaire, un chiffre en nette augmentation. La vision que les femmes ont de leur corps se dégrade également : Selon un sondage, la moitié des femmes dont le poids est normal ou insuffisant jugent leur corps « correct », 38 % d’entre elles se trouvent encore trop grosses.

Toucher les jeunes grâce aux réseaux sociaux

La cible affichée de ces vidéos est les jeunes, ceux qui utilisent régulièrement des applications comme Instagram, Snapchat ou Youtube. Car c’est sur ces plateformes que sont publiées des vidéos qui incitent les adolescents à la maigreur. Un défi fait par exemple fureur en ce moment sur les réseaux sociaux : faire tenir le plus de pièces de monnaie possibles sur le creux entre le cou et la clavicule, ce qui suppose une maigreur importante.

La mairie de Vienne a également réalisé un sondage sur un petit échantillon d’adolescents et le constat est sans appel : 52 % des jeunes interrogés déclarent recevoir régulièrement des commentaires offensants ou dégradants sur les photos et vidéos qu'ils publient. Plus de la moitié des jeunes filles interrogées se disent touchées par ces commentaires.

La campagne vise donc à se moquer des défis et vidéos minceur pour aider les jeunes à reprendre confiance en eux, en leur corps et ainsi éviter les comportements dangereux pour leur santé.