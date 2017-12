Urbi et Orbi, le traditionnel message de paix pontifical

Comme chaque année le jour de la Nativité, le pape délivrera du balcon de la place Saint-Pierre de Rome son message à la ville et au monde Urbi et Orbi.

La fête de Noël, au-delà de sa signification religieuse pour les chrétiens, porte une aspiration à la paix, que ce soit dans les familles ou dans les relations internationales. Noël rappelle aussi les souffrances et les défis lancés à notre temps, dans cet esprit de communion universelle voulu par les papes.

Aussi le Vatican pointe-t-il du doigt les lieux de fractures et de fragilités : le Proche- Orient encore sous le choc de la barbarie du groupe EI, les minorités religieuses cibles de l’extrémisme à travers le monde, et puis, en cette fin d'année, Jérusalem et plus largement la Terre sainte pour reprendre la terminologie religieuse, où la tension est montée d’un cran après la décision de Donald Trump de désigner Jérusalem comme capitale d’Israël.

Les réfugiés et les migrants sont au cœur de ce Noël 2017, avec plus d’acuité que les précédents face à l’ampleur du phénomène migratoire et les réactions qu’il suscite en Europe. Le pape devrait appeler à surmonter les peurs et le rejet. Un appel à la conscience que l’on retrouvera dans son message du 1er janvier Journée mondiale de la paix.