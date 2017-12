Migrants: «80% des enfants que nous sauvons sont sans leurs parents»

80% des enfants que nous sauvons, à peu près, sont sans leurs parents. Ce qui en dit long ce sont les parents qui se sacrifient pour payer le passage et qui sauvent leurs enfants au prix de leur propre calvaire. En ce qui concerne les origines, il y a toujours le même fond, hélas. Ce sont les pays en guerre, les pays à dictature sanglante, les pays où Daech est présent -je pense à Boko Haram au Nord-Nigéria-, il y a les pays de l’Afrique de l’Ouest... Et puis, on voit effectivement apparaître, depuis quelques temps, des personnes qui viennent d’Egypte, du Bangladesh, du Pakistan. On peut penser d’ailleurs que c’est un signe, que ce sont les premiers réfugiés climatiques. Il est évident que c’est un problème qui va durer des années. Pour être réglé, au fond, il faudra peut-être trente ans. Mais, dans l’intervalle, ça ne va pas s’arrêter, au contraire. Et la raison pour laquelle il faut sauver, outre la non-assistance à personne en danger ou que pour les gens de mer cela serait impossible de ne pas sauver des gens qui se noient, c’est qu’il s’agit tout simplement de sauver notre âme. Nous avons passé le cap des 50000 morts cet été, depuis le début de la crise des migrants. C’est à nos portes. Si on regarde ailleurs, c’est nous qui sommes des bêtes, et on ne pourra plus jamais invoquer les valeurs dont nous disons qu’elles sont les nôtres, qu’on les appelle européennes, chrétiennes, démocratiques ou autres.