A la Une: les Balkans, le néo-colonialisme européen et la généralisation du précariat

Une revue de presse présentée en partenariat avec Le Courrier des Balkans.

Périphérie dominée, les Balkans ont-ils pour seule vocation de fournir de la main-d’œuvre précaire et mal payée aux pays d'Europe du Nord ? Comment réinventer des alternatives, après la faillite de la sociale-démocratie et l'échec de Syriza en Grèce ? Entretien avec le philosophe slovène Rastko Močnik.

Les Balkans, le néo-colonialisme européen et la généralisation du précariat

La mer Adriatique est la principale ressource de la Croatie. Mais pour le tourisme, pas pour la pêche. Depuis l'entrée dans l'Union européenne, les petits patrons subissent la concurrence des puissantes flottes du marché commun et souffrent des quotas imposés dans l'Adriatique à cause de la surpêche. Combien de temps résisteront-ils ?

Pêche en Croatie : avec l'UE, les gros poissons font couler les petits patrons

Faire tourner une noria de camions pour transporter les ordures d'une décharge à l'autre, avec de généreuses subventions nationales et européennes : voici une manière simple et rapide de gagner beaucoup d'argent. C'est ce qu'ont bien compris les industriels du secteur. Et les promesses officielles d'arriver à 50 % de recyclage d'ici 2020 n'engagent que ceux qui veulent y croire.

Croatie : le traitement des déchets, un business subventionné, corrompu et inefficace

Ancienne combattante du HVO croate, Azra Bašić a été condamnée mercredi à une peine de quatorze ans de prison pour des crimes commis contre des civils serbes à Derventa, dans le nord de la Bosnie-Herzégovine. Elle avait été extradée en 2016 des Etats-Unis où elle s'était réfugiée sous une fausse identité après la guerre.

Crimes de guerre en Bosnie-Herzégovine : quatorze ans de prison pour Azra Bašić, tortionnaire du HVO

Il a même son effigie sur les timbres-poste de Bosnie-Herzégovine. Emir Balić est le plus célèbre plongeur de Mostar, mais il ne saute plus depuis que le Vieux Pont, symbole de la ville, a été détruit par l'artillerie croate, un funeste 9 novembre 1993. Rencontre avec une légende urbaine, qui se souvient d'un temps où la fraternité était naturelle.

Bosnie-Herzégovine : Emir Balić, 82 ans et mille plongeons du Vieux Pont de Mostar

C'est un scandale qui dure depuis des années : la Turquie dénonce l'implication majeure de la société bulgare Bulgartabak dans la contrebande de cigarettes, qui servirait par ailleurs à financer le PKK. Alors que la Bulgarie a pris la présidence tournante du Conseil européen le 1er janvier, Sofia fait la sourde oreille. Cette entreprise, privatisée en 2011, est la chasse gardée d'Ahmed Doğan et de l'oligarque Delian Peevski, les deux chefs du parti de la minorité turque de Bulgarie et incontournables partenaires des gouvernements bulgares successifs.

Bulgarie : les liens très politiques de la contrebande de cigarettes en Turquie

La Bulgarie veut faire des Balkans occidentaux la priorité de sa présidence de l'UE

Depuis la tentative de coup d’État de juillet 2016, les purges en Turquie ont touché 148 000 fonctionnaires, dont près de 6 000 à l'Université. Tous les établissements liés au mouvement Gülen ont été fermés, leurs enseignants limogés et souvent traînés en justice, tout comme beaucoup de signataires de l'Appel des universitaires pour la paix. Subsiste-t-il encore des espaces de liberté dans la recherche ? Une pensée critique peut-elle encore trouver refuge à l'université ?

Turquie : l'université et la recherche sacrifiées sur l'autel de la répression

Visar Ymeri, le président de Vetëvendosje, a présenté sa démission mardi 2 janvier alors que le mouvement, devenu la première force politique du Kosovo, est au bord de l'implosion, dans un climat délétère d'accusations croisées. Figure de référence de Vetëvendosje, Albin Kurti devrait en reprendre officiellement la direction dans les prochaines semaines.

Kosovo : le mouvement Vetëvendosje au bord de l'implosion

En Macédoine, Zijadin Sela a claqué la porte du gouvernement fin décembre : après le départ de l'Alliance pour les Albanais (AD), la coalition au pouvoir n'a plus que 60 sièges sur 120 au Parlement. La majorité de Zoran Zaev est fragilisée mais ne devrait pas tomber. Pour l'instant, des élections anticipées ne semblent pas en vue, alors que 2018 doit être une année cruciale pour l'intégration de la Macédoine à l'Otan et à l'UE.

Macédoine : la majorité de Zoran Zaev ne tient plus qu'à un fil

Le baromètre est résolument au beau fixe entre Athènes et Tirana. L'Albanie s'est engagée à rechercher et enterrer les restes des soldats grecs tombés sur son territoire lors de l'offensive italienne de l'hiver 1940-41. Un geste attendu depuis longtemps par la Grèce.

Les corps des soldats de l'armée morte ne font plus obstacle entre l'Albanie et la Grèce

C'est la fin d'une époque. Créé en 1994 dans un ancien bâtiment de la communauté juive de Belgrade, le Centre culturel Rex ferme ses portes ce 31 décembre. En 23 ans de rencontres, de musique, de festivals, de débats, il a incarné la résistance culturelle de la Serbie. Rex doit quitter ses locaux mythiques du 16, rue Jevrejska, et cherche une nouvelle adresse.

Serbie : le Centre culturel Rex de Belgrade ferme ses portes au 16, rue Jevrejska

Il portait un noeud papillon, jouait du santouri et dansait toute la nuit dans les tavernes, mais Zorba le Grec n'est pas un personnage de fiction. Il a vraiment existé. L'ami et modèle de l'écrivain Nikos Kazantzakis, interprété à l’écran par Anthony Quinn, se prénommait toutefois Giorgis et non pas Alexis. Il est enterré à Skopje, où il est mort en 1941. Une étude récente suit les traces de ce mythe de la culture hellénique du XXe siècle.

Du mont Athos à Skopje : la véritable histoire de Zorba le Grec