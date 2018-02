La nouvelle présidente du Sinn Féin prêche l’unité de l’Irlande

Avec notre correspondant à Dublin, Julien Lagache

Ce sont deux femmes qui ont pris la tête du parti nationaliste, deux quadragénaires qui incarnent la relève souhaitée par le leader historique. Elues présidente et vice-présidente sans avoir rencontré de concurrence, Mary Lou McDonald et Michelle O’Neill ont été officiellement intronisées samedi.

Dans son discours d'une demi-heure, Mary Lou McDonald n'a pas manqué de saluer son prédécesseur et mentor, Gerry Adams « lui qui a construit le Sinn Féin plus que n'importe qui », a lancé la nouvelle présidente. « C’est sous sa conduite que notre famille a atteint son plus haut niveau depuis la partition de l’Irlande, alors Gerry, merci d’avoir été aux commandes. Gerry, nous ne te décevrons pas. Gerry, JE ne te décevrai pas ! »

Mais rapidement, entourée des jeunes élus qui incarnent le renouveau du Sinn Féin, elle a passé en revue les défis qui attendent le parti, devenu en 20 ans une force importante en République d'Irlande et en Irlande du Nord. « A présent, une nouvelle génération prend les commandes et notre but sera de proposer des façons innovantes et modernes de faire avancer nos idées. Le Sinn Féin a progressé rapidement ces dernières années, et nous voulons encore doubler notre nombre d’élus dans les temps à venir. Et nous devons nous concentrer sur la transformation du parti afin qu’il se mette au service de notre objectif, et notre objectif est de gagner, de gagner des élections, d’accroître notre force politique, d’accéder aux responsabilités gouvernementales en République d’Irlande et en Irlande du Nord et enfin, de réaliser la réunification de l’Irlande », a proclamé la députée de Dublin de 48 ans, d'une voix forte bientôt couverte par les nombreux applaudissements.

Sans oublier les thèmes adoptés plus récemment : la lutte contre l'austérité ou le Brexit et pour l'Europe, affirmant se placer du côté des gens ordinaires tout en attaquant ce qu'elle a appelé « l'establishment ».

Mary Lou McDonald a aussi évoqué l’avortement, interdit en Irlande mais qui sera soumis à référendum en mai. Sujet sur lequel le Sinn Féin compte mettre en avant sa nouvelle image plus jeune et progressiste : « Le Sinn Féin fera campagne en faveur de l'avortement avec passion, dans les rues, sur les pas de portes, dans les médias pour défendre nos arguments. »

Un discours plutôt fidèle aux origines ouvrières du Sinn Féin, mais qui intègre donc désormais des orientations plus modernes et à même de séduire un électorat plus large.