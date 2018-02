A la Une: il y a dix ans, le Kosovo proclamait son indépendance

Le Kosovo célèbre le 17 février les dix ans de sa proclamation d’indépendance, mais sans grand enthousiasme. Le pays est toujours gangréné par la pauvreté et la corruption, plongé dans une interminable crise politique. Le « dialogue » avec Belgrade est en état de mort clinique, tandis que l’on attend les premières inculpations de la nouvelle Cour spéciale. Dix ans d’occasions manquées ?

Kosovo : dix ans d’indépendance, et quelle identité pour les Kosovars ?

Kosovo : des minorités toujours prises entre le marteau et l’enclume des nationalismes

Kosovo : une nouvelle bataille du drapeau pour les dix ans de l’indépendance

Kosovo : pistes de ski et remonte-pentes multiethniques à Brezovica

Ils arrivent d’Albanie, du Monténégro ou de Serbie et cherchent à passer en Croatie. Le nombre de migrants et de réfugiés transitant par la Bosnie-Herzégovine a augmenté de 400% au cours des derniers mois. Il s’agit souvent de familles ou de mineurs isolés qui constituent une proie facile pour les trafiquants. En 2017, le nombre de demandes d’asile déposées dans le pays a aussi explosé de 300%.

Bosnie-Herzégovine : la nouvelle route des migrants et des réfugiés

Les pieds de biche sont un nouvel « instrument de l’État de droit ». Les huissiers de justice sont récemment apparus en Serbie, et ils expulsent à tour de bras pour des dettes impayées, parfois même si des recours sont déposés en justice. En face, des collectifs de citoyens se mobilisent, mais aussi l’extrême droite, qui essaye d’utiliser ces tensions sociales.

Serbie : gros bras et pieds-de-biche « au service de l’État de droit »

Le Kosovo soupçonne la Serbie de bloquer l’enquête sur le meurtre d’Oliver Ivanović

Aleksandar Vučić en Croatie : une visite sous haute tension

Querelle slovéno-croate en baie de Piran, « conflit du nom » entre la Grèce et la Macédoine, différends frontaliers entre la Croatie et la Serbie, entre le Kosovo et le Monténégro ou encore entre l’Albanie et la Grèce, statut contesté des minorités transfrontalières, etc. État des lieux des conflits encore irrésolus dans les Balkans.

Infographie : querelles irrésolues et conflits de voisinage dans les Balkans

Les militants du Parti démocratique des peuples (HDP) étaient réunis ce week-end pour élire leurs nouveaux représentants, après la vague de répression qui a touché le mouvement depuis 2015. Avec en ligne de mire les élections de 2019.

Turquie : décapité par la répression, le HDP pro-kurde renouvelle sa direction

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé la semaine dernière le plus important prêt de son histoire au Trans-Adriatic Pipeline (TAP). Cegazoduc, actuellement en cours de construction en Grèce et en Albanie, fait pourtant l’objet de vives critiques pour son impact environnemental et social.

Energie : 1,5 milliard d’euros pour le Trans-Adriatic Pipeline

Le développement du centre de Tirana devrait encore s’accélérer en 2018, avec l’édification prévue de pas moins de 17 tours d’une trentaine d’étages. Mais à quoi pourront bien servir ces constructions destinées à accueillir des bureaux et des appartements de luxe alors que seule augmente la demande en logements bon marché ?

Albanie : Tirana se couvre de gratte-ciel et les logements manquent

Depuis plus d’un an, des dizaines de milliers de Roumains se mobilisent contre la corruption du Parti social-démocrate (PSD) au pouvoir, mais ce mouvement n’est-il pas le faux-nez d’une vague ultra-libérale, visant à discréditer toute idée d’intervention de l’État ? Le débat agite la gauche roumaine, déjà faible, qui craint d’être encore plus marginalisée.

Roumanie : la lutte contre la corruption est-elle un combat de droite ?

Haro sur les réfugiés et Georges Soros ! La date exacte des élections législatives de ce printemps n’est pas encore connue, mais les principaux partis se rangent déjà en ordre de bataille. La droite, qui espère revenir aux affaires, durcit son discours et désigne les nouveaux « ennemis de la Slovénie ».

Slovénie : la campagne pour les législatives démarre à droite toute

L’artiste Martina Grlić a grandi durant la période yougoslave et ses souvenirs sont le matériau de base de ses œuvres, qui utilisent des objets de l’époque pour créer des œuvres hyperréalistes. De quoi questionner les contradictions de la société croate contemporaine.

Croatie : la plasticienne Martina Grlić revisite la mémoire ouvrière du socialisme