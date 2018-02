Royaume-Uni: Theresa May veut une coopération avec l'UE sur la sécurité

« Ce n'est pas une époque où nous pouvons permettre que notre coopération soit inhibée, que la sécurité de nos citoyens soit mise en danger par une concurrence entre partenaires, des rigidités institutionnelles et des idéologies bien ancrées », a averti madame May lors de la Conférence de Munich sur la sécurité. Pour la Première ministre, Européens et Britanniques « ne peuvent pas reporter cette discussion » et doivent « urgemment mettre en place un traité pour protéger tous les citoyens européens».

Celui-ci devra établir des mécanismes pour organiser le respect de la souveraineté de chacun, et prévoir que les juridictions européennes seront compétentes dans certains cas et les Britanniques dans d'autres. « Nous devons faire ce qui est le plus utile, le plus pragmatique pour assurer notre sécurité collective », selon la Première ministre, qui s'exprimait devant un parterre de responsables européens.

MI6, DGSE, et BND sur la même longueur d’onde

Mme May a été critiquée par le passé pour avoir semblé vouloir lier la coopération sécuritaire, domaine où Londres joue un rôle crucial en Europe, et un accord commercial privilégié avec l'UE.

Les pourparlers entre Britanniques et Européens semblent actuellement dans une impasse, le Royaume-Uni n'ayant toujours pas défini sa position sur les futures relations commerciales et n'est pas non plus d'accord sur les modalités de la période de transition qu'il a réclamée après le Brexit, prévu le 29 mars 2019.

Vendredi, les directeurs des services de renseignement extérieur britanniques (MI6), français (DGSE) et allemands (BND) s'étaient affichés ensemble, fait rare, pour assurer que le Brexit n'entamerait pas leur coopération.

(avec AFP)