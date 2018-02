Royaume-Uni: aux Bafta, la libération de la parole des femmes se poursuit

La cérémonie des Bafta Awards, récompenses britanniques du cinéma et de la télévision, s’est déroulée dimanche 18 février au Royal Albert Hall de Londres. Et comme l’on pouvait s’y attendre, l’événement a été une nouvelle occasion de dénoncer les agressions sexuelles, après l’affaire Weinstein et la libération récente des paroles féminines sur le sujet.

Avec notre correspondante à Londres, Marina Daras

Le tapis rouge du Royal Albert Hall s’est transformé le temps d’une soirée en tapis noir. Les artistes britanniques se sont ralliés au mouvement Time is Up en portant des tenues sombres et des badges pour protester contre les scandales impliquant de grands noms du cinéma, dont Harvey Weinstein. La présentatrice Joanna Lumley est revenue sur le mouvement lors de son discours d’ouverture ce dimanche.

Elle a d’abord rappelé que c’est au Royal Albert Hall qu’il y a « exactement 100 ans », « un groupe de femmes britanniques » ont obtenu pour la première fois le droit de vote. Un mouvement que Joanna Lumley relie à l’actualité. « Il y a de cela un siècle, les suffragettes jetaient les bases de la résistance et de cette puissante manifestation que l’on retrouve en ce moment avec le mouvement Time is Up et la volonté d’éradiquer les inégalités et les abus envers les femmes, partout dans le monde. »

Le matin même, près de 200 femmes de l’industrie du cinéma ont inauguré un fonds visant à financer des campagnes d’information et à soutenir des actions en justice contre les comportements de harcèlement. L’actrice britannique Emma Watson a tenu à soutenir la cause avec un don record de 1,13 million d’euros.

Aux États-Unis, une initiative similaire a vu le jour en janvier, avec la mise en place du fond de défense juridique de l’association Time is Up, qui a récolté plus de 21 millions de dollars en deux mois.