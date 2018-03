Russie: Poutine prononce un discours de moins de 3 mn pour son premier meeting

Avec notre correspondant à Moscou, Daniel Vallot

Sur la scène, Vladimir Poutine est entouré de vedettes du sport, de la chanson et du cinéma. Devant lui, une forêt de drapeaux danse et l'on voit le slogan choisi pour sa campagne : « Un président fort, pour une Russie forte ».

« Nous voulons que notre pays brille et soit tourné vers l’avenir, pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Nous ferons tout ce que nous pourrons pour les rendre heureux, lance le président russe. Si nous faisons cela, la décennie à venir et tout le XXIe siècle seront marqués par nos victoires les plus brillantes. Ensemble, nous formons une équipe ! »

Le discours de Vladimir Poutine dure moins de trois minutes, le président russe n’a parlé ni de son bilan, ni de son programme. Peu importe aux yeux de ses électeurs, comblés d’avoir pu l’apercevoir, même pour quelques instants ou de loin.

« Il n’a pas besoin de faire campagne : c’est le président et il est très occupé. Il travaille et il agit, il ne fait pas que parler comme les autres candidats, dit une partisane. Moi, j’ai connu l’URSS et les années 90 et aujourd’hui c’est la plus belle période de ma vie. Grâce à Poutine, nous vivons en paix et avec dignité. Moi, je n’ai aucun doute sur sa victoire, il faudrait être idiot pour ne pas voter pour lui ! »

Après son discours, le président russe se contente d’entonner l’hymne national puis quitte la scène, adressant un dernier salut à la foule. Sûr de sa victoire le 18 mars prochain, Vladimir Poutine a visiblement choisi de limiter au strict minimum sa campagne électorale.