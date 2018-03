Aux Nations unies, l'affaire Skripal prend une tournure internationale

► Analyse

Professeur de sciences politiques à l'University College of London, Philippe Marlière revient sur les raisons de l’escalade de la tension entre Theresa May et Vladimir Poutine.

« Ce n’est pas la première fois que ça arrive, alors pourquoi une réaction si sévère aujourd’hui et pas les fois précédentes ? se demande le chercheur. Ça pourrait être effectivement la réaction du PM qui est aux abois, domestiquement faible –essentiellement à cause des négociations autour du Brexit - et qui verrait-là l’occasion de redorer son pouvoir et d’asseoir son autorité. » Mais aux yeux de Philippe Marlière, c'est isuffisant pour expiquer ces tensions.

Selon lui, il y a derrière cela des raisons historiques également. « Je pense qu’il y a une vieille histoire, un vieux contentieux, une vieille rivalité. Je pense que la Grande Bretagne est pour l’administration Poutine et pour Poutine lui-même, un problème. Parce que s’y trouvent de nombreux exilés, notamment à Londres, dont certains ont fait fortune dans les années qui ont suivies le démantèlement de l’Union soviétique et qui, par la suite, sont devenus des opposants politiques. Donc il y a effectivement beaucoup de personnes qui vivent en grande Bretagne et que Poutine n’aime pas. »