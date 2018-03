Présidentielle en Russie: Vladimir Poutine sacré par les urnes

Article mis à jour régulièrement, cliquez ici

Vladimir Poutine a été triomphalement réélu dimanche pour un quatrième mandat à la tête de la Russie, au terme d'une élection aux allures de plébiscite dénoncée comme émaillée de fraude par l'opposition.

« Je n’avais aucun doute sur sa victoire, mais ce résultat, c’est formidable ! Et tout le pays devrait applaudir, a déclaré au micro de notre correspondant à Moscou Daniel Vallot, Tatiana Larionova, membre de Russie Unie, le parti au pouvoir, principal soutien politique du président russe. C’était écrit, il était évident qu’il allait gagner. Car il incarne la volonté du peuple. Ces 18 dernières années avec lui au pouvoir, ont été de grandes années de changement. Notre pays était en ruines et maintenant nous avons un grand pays, doté d’un grand potentiel. C’est grâce à lui et c’est très important. Ses priorités pour son nouveau mandat, il en a parlé lors de son discours du 1er mars. Bien sûr avec lui, la Russie sera une puissance militaire et une puissance internationale. Mais je sais que sur le plan social et économique, également, il rendra notre pays plus fort et plus puissant. »

Avec un score largement au-delà des prévisions, selon les sondages sortie des urnes, l'homme fort de la Russie depuis plus de 18 ans est donc conforté comme l'incontournable président d'un pays qu'il a replacé ces dernières années au premier rang sur la scène internationale, au prix d'un climat de nouvelle Guerre froide encore accentué depuis l'empoisonnement d'un ex-espion russe au Royaume-Uni.

Vladimir Poutine restera donc au Kremlin jusqu'en 2024, année de ses 72 ans et 25 ans après avoir été désigné dauphin par un Boris Eltsine vieillissant.

Les résultats partiels de la présidentielle donnent, après dépouillement de la moitié des bulletins, le président Vladimir Poutine largement en tête avec 75% des voix, selon les chiffres de la Commission électorale centrale. En deuxième position, le candidat du Parti communiste Pavel Groudinine a obtenu 13,4%, devant l'ultranationaliste Vladimir Jirinovski (6,3%) et la journaliste proche de l'opposition libérale Ksénia Sobtchak (1,4%) au terme d'une élection sans suspense, qui verra le président russe rester au pouvoir jusqu'en 2024.

L’enjeu de la participation

Le taux de participation était de presque 60% à 15h TU, trois heures avant la fermeture des bureaux de vote, selon la Commission électorale centrale (CEC). Le Kremlin avait fait de la participation son principal objectif afin de légitimer cette élection dont l'issue ne faisait aucun doute.

Mais l'opposition, et en premier lieu l'adversaire le plus acharné du Kremlin, Alexeï Navalny, a accusé le Kremlin d'avoir fait gonfler la participation par de nombreuses fraudes, en bourrant les urnes ou en organisant le transport massif d'électeurs vers les bureaux de vote. « Ils ont besoin de participation. Le résultat, c'est que la victoire de Poutine avec plus de 70% (des voix) a été décidée d'avance », a expliqué à la presse l'opposant, écarté de l'élection en raison d'une condamnation judiciaire, qui a assuré que la participation réelle était inférieure à celle de 2012.

