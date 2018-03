Les électeurs russes tenus à l'écart des urnes en Ukraine

L'élection présidentielle en Russie s'est aussi déroulée dans les ambassades et consulats de nombreux pays du monde, et a fait sensation sur les réseaux sociaux. La photo du citoyen russe Gérard Depardieu votant à l'ambassade à Paris a beaucoup fait réagir, par exemple. En Ukraine, l'élection a aussi été fortement relayée sur les réseaux. Ou plus exactement, la non-élection. Les autorités ukrainiennes ont empêché les électeurs russes d'accéder aux bureaux de vote.

Avec notre correspondant à Kiev,

Officiellement, cette interdiction pour protester contre la tenue du scrutin sur la Crimée, annexée en 2014 par la Russie. Le 18 mars, c'était très symboliquement le jour anniversaire de la décision d'annexion de la péninsule, au mépris du droit international. L'Ukraine dénonce l'invalidité des résultats issus de Crimée, et conteste aussi les élections qui se sont tenues dans l'est séparatiste.

L'Internet ukrainien s'est fait le relais des dénonciations venues d'autres pays, par exemple un communiqué du ministère des Affaires étrangères français ou des manifestations à Prague ou à Madrid. Et en conséquence, les électeurs russes n'ont pas pu se rendre aux urnes, à l'exception des diplomates et personnels d'ambassade.

Il y aurait plusieurs millions de personnes qui pourraient se revendiquer comme Russes en Ukraine. Mais on ne sait pas combien détiennent un passeport russe, et donc pourraient voter, à cause du climat de conflit.

Risque sécuritaire

La Russie avait pourtant tenu des élections législatives en septembre 2016, deux ans après le début du conflit. Les bureaux de vote avaient pu être accessibles à ce moment-là en Ukraine. Mais cette fois, le risque sécuritaire était apparemment bien trop grand.

Des groupes nationalistes avaient averti publiquement qu'ils s'en prendraient aux citoyens russes qui tenteraient de pénétrer dans l'ambassade. A Kiev, ils ont monté la garde toute la journée. Ils ont pendu un épouvantail à l'effigie de Vladimir Poutine. Ils en ont brûlé un autre. Les photos d'un cabinet de toilettes sèches transformé en faux isoloir ont aussi fait sensation.

Et évidemment, au-delà de la protestation, l'annonce de la réélection haut la main de Vladimir Poutine a suscité beaucoup de moqueries sur les réseaux ukrainiens...

Salon du Livre de Paris

D'une manière générale, cela a marqué la conclusion de quelques jours très antirusses sur les réseaux sociaux ukrainiens, dans lesquels la France a joué son rôle. Car les controverses liées à la mise à l'honneur de la Russie au Salon du livre de Paris ont été très suivies en Ukraine.

À la fois le boycott du stand russe par Emmanuel Macron, mais aussi les interventions de l'écrivain Zakhar Prilepine au salon. Ce dernier habite depuis 2017 dans l'est de l'Ukraine, où il s'est porté combattant volontaire contre l'armée de Kiev.

Des opposants politiques et des représentants de la diaspora ukrainienne l'ont interpellé à plusieurs reprises. Et vous pouvez vous imaginer que les vidéos ont fait le buzz en ligne. Encore une fois, Internet et les réseaux sociaux ont été utilisés pour marquer encore un peu plus la division entre l'Ukraine et la Russie.