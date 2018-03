A Bruxelles, le protectionnisme américain au cœur des préoccupations

Les dirigeants européens attendaient ce jeudi soir que le président Trump officialise une exemption in extremis pour l'Union européenne des taxes américaines sur l'acier et l'aluminium. La crainte qui domine à Bruxelles est que l'UE ne parvienne pas à faire valoir son bon droit en temps utile, c'est-à-dire avant la promulgation du décret américain, et qu'elle se retrouve entraînée malgré elle dans une guerre commerciale transatlantique.

La difficulté, c'est de répondre par des moyens techniques et juridiques aux assertions infondées dont Donald Trump est friand. Dans les milieux européens, on cite volontiers la croisade menée dernièrement par le président américain contre les constructeurs automobiles BMW et Mercedes. Donald Trump leur reprochait d'inonder le marché de son pays alors, affirmait-il, que peu de Chevrolet étaient vendues en Europe.

Or, la majorité des véhicules des deux marques allemandes sont fabriquées aux Etats-Unis, et plus précisément dans des Etats qui ont largement voté en faveur du candidat républicain. Quant aux Chevrolet destinées au marché européen, elles sont pour la plupart construites en Europe de l'Est ou en Corée.

Mais une inquiétude demeure : l'exemption annoncée par Washington est non définitive et simplement suspensive, dans l'attente des négociations en cours. Les Européens espèrent par conséquent qu'il n'y aura pas de contreparties trop rudes exigées de la part des Américains. « Nous prenons acte de la préoccupation des Etats-Unis et de Monsieur Trump en termes de déficit commercial. Est-ce qu'il appartient pour autant au reste du monde de le résoudre parce qu'il y aurait eu des menaces de protectionnisme ? » s'interroge ainsi le chef du gouvernement belge, Charles Michel, qui prône le dialogue. « Je ne pense pas qu'un commerce libre et équitable passe par des menaces, des oukases, utilisées par un pays. »