A la Une: bilinguisme en Macédoine, la nouvelle loi qui rouvre de vieilles blessures

Bilinguisme en Macédoine : la nouvelle loi qui rouvre de vieilles blessures

Le 14 mars, les députés de la majorité ont, pour la deuxième fois, adopté la Loi sur l’égalité des langues, qui prévoit l’instauration du bilinguisme. Mais la situation reste confuse : le pays se déchire sur ce texte très controversé et personne ne sait s’il sera vraiment promulgué.

Rijeka va-t-elle réintroduire les panneaux en italien, 65 ans après leur disparition ? La question agite la capitale du Kvarner depuis plusieurs semaines. Cette proposition, à l’occasion du rendez-vous Rijeka – Capitale européenne de la Culture 2020, réveille d’épineuses questions identitaires. Reportage.

Croatie : pour l’école de Vukovar, toujours criblée de balles, la rénovation qui n’arrive jamais

Chaque année, c’est la même histoire : le ministère de l’Éducation a enfin réuni les fonds nécessaires à la rénovation de l’école Nikola Andrić de Vukovar, sur laquelle les stigmates de la guerre sont toujours visibles 26 ans après. Chaque année en vain, à cause d’un petit, si petit détail : il faut changer la loi.

Quelques jours après les échauffourées autour de la mort suspecte d’Astrit Dehari, c’est dans la fumée des gaz lacrymogènes que les députés kosovars ont finalement ratifié mercredi 21 mars l’accord frontalier controversé avec le Monténégro. L’opposition dénonce un accord défavorable, la majorité se félicite de la levée prochaine des visas Schengen.

Le Kosovo ratifie l’accord frontalier avec le Monténégro, sept députés Vetëvendosje arrêtés

Présidentielle au Monténégro : Mladen Bojanić, le candidat qui s’attaque à la citadelle Đukanović

La nouvelle est tombée lundi. Sans surprise, Milo Đukanović a annoncé son « retour » et entend bien se faire de nouveau élire à la présidence le 15 avril. Face au « Gospodar », au « seigneur » qui règne sur le Monténégro depuis 1991, Mladen Bojanić, un économiste de 55 ans, tente d’unifier l’opposition.

Immobilier, commerce, tourisme : les Turcs misent sur le Monténégro

Hommes d’affaires, particuliers et même organismes publics, c’est toute la Turquie qui s’intéresse en ce moment au Monténégro. Pour l’instant, Ankara n’est que le 9e investisseur étranger, mais sa position se renforce depuis un an. L’adhésion à l’Otan et le processus d’intégration à l’UE rassurent les Turcs, qui veulent tenter ici un pari sur l’avenir.

Serbie : le métro de Belgrade, un vieux rêve qui vire au cauchemar ?

Cela fait 90 ans que Belgrade espère avoir son métro. Depuis, d’innombrables études ont été menées, mais jamais aucun projet ne s’est concrétisé. En pleine campagne électorale pour le scrutin municipal du 4 mars, le maire sortant Siniša Mali a relancé ce serpent de mer. Et déclenché une polémique : l’opposition reproche un tracé reliant des « prairies » inhabitées.

Dans une Bosnie-Herzégovine toujours très patriarcale, le harcèlement sexuel et les violences faites aux femmes restent tabous. De peur de l’opprobre, les victimes préfèrent se murer dans le silence malgré une législation censée les protéger. Aujourd’hui, les militantes féministes appellent à une prise de conscience rapide. Explications.

Œuvres d’art volées : les collectionneurs déplorent le pillage de la Bosnie-Herzégovine

Durant la guerre de 1992-95, des milliers d’œuvres d’art ont été volées. Pourtant, à peine 27 figurent sur les fichiers du bureau d’Interpol en Bosnie-Herzégovine. Et il n’existe aucune coopération policière ou judiciaire avec les pays voisins. Les collectionneurs demandent aux autorités d’agir, au plus vite.

Tourisme en Albanie : « étranger cherche maison pas chère avec vue sur mer »

Avec son climat méditerranéen, chaud et ensoleillé, et son coût de la vie peu élevé, l’Albanie séduit de plus en plus de touristes et d’investisseurs en quête d’une résidence secondaire bon marché, les pieds dans l’eau. Reportage dans la région de Sarandë, au sud, en face de Corfou.

Cinéma en Roumanie : « Soldats », histoire d’amours roms et masculines à Ferentari

Soldats – Une histoire de Ferentari, d’Ivana Mladenović, est sortie sur les écrans roumains le 2 février. Le film est tiré du roman éponyme d’Adrian Schiop, qui y joue son propre rôle. L’histoire suit les amours homosexuelles entre un anthropologue et un Rom dans le quartier le plus pauvre de Bucarest, approchant deux des sujets les plus sensibles en Roumanie. Entretien.