Incendie en Sibérie: Vladimir Poutine dénonce une «négligence criminelle»

Près de deux jours après l'incendie meurtrier qui a ravagé un centre commercial dans la ville de Kemerovo, Vladimir Poutine a rendu visite à des victimes hospitalisées et déposé une gerbe sur les lieux du drame. « Beaucoup de gens n'ont pas cru à la gravité de ce qui se passait durant les premières minutes, ils croyaient que c'était un exercice », a expliqué Ivan Zavarzine, un blessé de 18 ans qui a fui l'incendie en sautant du quatrième étage, selon le site internet du Kremlin.

Plusieurs classes d'enfants venus des villages environnants se trouvaient dans le cinéma du centre commercial quand le feu s'est déclenché, dans des salles qui, selon des témoins cités par les médias russes, étaient fermées à clé. Une source au sein des services d'urgence régionaux a déclaré à l'agence Ria Novosti que parmi les 64 victimes figuraient 41 enfants.

« Le premier sentiment quand on parle du nombre d'enfants morts, ce n'est pas de pleurer, c'est de hurler. Et quand on écoute ce qui se dit ici, franchement, d'autres sentiments surgissent », a réagi le président russe tout juste réélu, selon des propos retransmis à la télévision.

Les circonstances du drame encore floues

Les autorités attribuent l'incendie à de nombreuses violations des règles de sécurité, même si les circonstances du départ du feu n'ont pas encore été établies. Le Comité d'enquête, l'instance chargée des principales investigations criminelles en Russie, a dit avoir découvert des « violations flagrantes » des règles de sécurité, tant dans la construction que dans la mise en exploitation de ce centre commercial qui avait ouvert en 2013.

Cinq personnes ont été arrêtées, parmi lesquelles le locataire du local où s'est déclenché l'incendie, le directeur de la société gérant le centre commercial et un membre d'une société chargée de la sécurité dans le centre commercial soupçonné d'avoir débranché le système d'annonces sonores quand l'incendie a éclaté, selon le Comité d'enquête russe.

Vladimir Poutine s'est entretenu avec plusieurs hauts responsables locaux et nationaux réunis à Kemerovo, mettant en cause les négligences constatées par les autorités. « Que se passe-t-il ici ? Il ne s'agit pas d'actions armées, il ne s'agit pas d'une fuite inattendue de méthane dans une mine. Des personnes, des enfants étaient venus ici pour se détendre, a-t-il déclaré, selon des propos retransmis par le site du Kremlin. On parle de problèmes démographiques mais trop de gens meurent et à cause de quoi ? A cause d'une négligence criminelle, de laisser-aller. Comment cela peut-il arriver ? Pour quelle raison ? »

La colère monte

A Kemerovo et dans tout le pays, la colère monte, alors que les incendies très meurtriers de ce type sont courants en Russie. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté mardi dans le centre-ville de cette cité industrielle de Sibérie occidentale, peuplée de plus de 500 000 habitants.

« Mon opinion, c'est que le gouvernement qui mène ce pays est coupable. Le nombre de pompiers n'était pas suffisant. Le pays le plus riche manque d'hélicoptères. Et pourquoi ? "Il n'y a pas d'argent, mais tenez bon"! », a déclaré un manifestant, selon des images diffusées sur Twitter, faisant référence à des propos du Premier ministre Dmitri Medvedev qui avaient fait scandale en 2016.

De nombreuses rumeurs ont circulé à Kemerovo évoquant un nombre plus élevé de victimes que celui annoncé officiellement, ce qui a poussé le maire Ilia Serediouk a ouvrir les morgues de la ville à un groupe de protestataires afin qu'ils constatent par eux même que le bilan avancé par les autorités est exact.

(avec AFP)