A la Une: Au Kosovo, la police de Pristina montre ses muscles

Lundi 26 mars, les forces spéciales de la police du Kosovo ont interpellé Marko Đurić à Mitrovica-nord. Menottes aux mains, le ministre a été transporté à Pristina, avant d'être finalement expulsé. En réponse, la Liste Srpska a annoncé depuis Belgrade qu'elle se retirait du gouvernement kosovar, menaçant de faire chuter le gouvernement du Premier ministre Ramush Haradinaj. Les Serbes du Kosovo pourraient par ailleurs créer « unilatéralement » la Communauté des communes serbes, le 20 avril au plus tard.

- Serbie : le ministre pour le Kosovo arrêté à Mitrovica, Vučić accuse « les terroristes qui ont voulu s'emparer du Nord »

Lors de sa récente visite à New York, le président serbe a déclaré être prêt à « faire des compromis », mais pas « à sacrifier les intérêts de la Serbie ». Pour Naim Leo Beširi, directeur exécutif de l’Institut pour les affaires européennes et proche du parti libéral-démocrate (LDP), Aleksandar Vučić prépare l’opinion publique à une possible reconnaissance.

- Serbie : Aleksandar Vučić va-t-il reconnaître l'indépendance du Kosovo ?

Ils ont été littéralement kidnappés par les services secrets kosovars et aussitôt déportés en Turquie. L'extradition de six enseignants liés au réseau de Fethullah Gülen fait scandale au Kosovo, et pourrait même coûter la tête du ministre de l'Intérieur. L'opinion publique est choquée et Hashi Thaçi un peu gêné.

- L'extradition vers la Turquie de six « gülenistes » fait scandale au Kosovo

En raison d'une forte émigration et d'une baisse du taux de natalité, la Serbie est en train de se dépeupler rapidement et risque de manquer de main-d'oeuvre dans les décennies à venir. Pour lutter contre ce problème, le Président Vučić ne voit que deux solutions : faire culpabiliser les femmes et rendre plus difficile le droit à l'avortement. Au Monténégro, ce sont les montagnes du Nord qui se dépeuplent.

- Serbie : politiques natalistes vs. droits des femmes ?

Voilà un nouveau scandale sanitaire, révélé par BIRN. Sur un territoire qui s'étend entre l'ouest de la Croatie, le nord de la Serbie et le sud de la Hongrie, l'eau du robinet affiche des taux de concentration en arsenic jusqu'à 27 fois supérieurs à la limite légale. Près d'un million d'habitants sont exposés depuis des dizaines d'années à une eau cancérigène... dans le silence le plus total des autorités.

- En Serbie, Croatie et Hongrie, un million de personnes boivent de l'eau contaminée à l'arsenic

La « route des Balkans » est théoriquement fermée depuis deux ans ? Un nouvel itinéraire apparaît, et il passe désormais par la Bosnie-Herzégovine. Si les institutions se montrent hostiles envers les migrants et les réfugiés, de nombreux citoyens, au contraire, manifestent une grande solidarité.

- Bosnie-Herzégovine : solidarité citoyenne avec les réfugiés, toujours plus nombreux

La possible construction d’une nouvelle centrale hydroélectrique sur le Vrbas agite la Republika Srpska. Les écologistes s'inquiètent alors qu'un barrage est déjà en construction. Ce bétonnage des rivières risque en effet de faire baisser la qualité de l'eau, une mauvaise nouvelle pour la faune, la flore, et les consommateurs. Entretien avec Viktor Bijelić du Centre de l’environnement de Banja Luka.

- Bosnie-Herzégovine : les habitants ne veulent pas de centrales hydroélectriques sur le Vrbas

Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé le 25 mars à Chișinău, pour fêter le 100ème anniversaire de l'unification de la Bessarabie à la Roumanie. Les responsables des principaux partis politiques roumains avaient fait le déplacement, affichant leur unité sur cette revendication nationaliste.

- Moldavie : grande manifestation à Chișinău pour la « réunification » avec la Roumanie

Des meutes de chiens errants rôdent dans les villes grecques, multipliant les incidents. Souvent, ces animaux ont été abandonnés par leurs maîtres à cause de la crise économique. Des associations se mobilisent, en Grèce et à l'étranger, pour tenter de leur venir en aide, mais des campagnes de stérilisation semblent indispensables.

- Grèce : pitié pour les chiens errants de la crise

En janvier dernier, une nouvelle expression est apparue dans la presse roumaine, le « syndrome Italie ». Elle décrit cette forme spéciale de dépression qui touche les femmes d'Europe de l'Est parties travailler comme aides à domicile dans les pays d'Europe de l'Ouest – Italie, Autriche et Allemagne en tête. Le portail Scena9 est allée à la rencontre de certaines de ces femmes de sacrifice.

- « Syndrome Italie » : la déprime des femmes de l'Est parties travailler à l'Ouest

Qu'est-ce qu'être une femme rom en Roumanie ? C'est être une membre individuellement discriminée dans une communauté nationalement discriminée. La troupe de théâtre Giuvlipen a décidé de ne nier aucune de ses identités et d'allier l'activisme rom et le féminisme pour tout faire avancer ensemble. Reportage.

- Théâtre en Roumanie : Giuvlipen, la troupe qui met en scène le féminisme et l'activisme rom

C’est sûrement parce que le kolo nous est si familier qu’on croit bien connaître son histoire. Pourtant, c'est rarement le cas. L'Unesco vient de classer la célèbre danse des Balkans sur la Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Mais pas n'importe laquelle.

- Folklore : le kolo, la célèbre danse en ronde, fait son entrée à l'Unesco