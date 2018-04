Allemagne: aéroports, transports et crèches touchés par une grève mardi

Les débrayages devraient notamment concerner l'aéroport de Francfort -plus grande plateforme du pays -, Munich, Cologne et Brême, ainsi que les transports en commun, les crèches, le ramassage des ordures et les hôpitaux de plusieurs villes et régions, dont Berlin, la Bavière et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

« Entre les 10 et 13 avril, il faut s'attendre à des grèves massives dans toutes les régions », a annoncé le principal syndicat de la fonction publique Verdi, qui compte « augmenter la pression » avant des négociations salariales prévues les 15 et 16 avril. L'aéroport de Francfort a indiqué s'attendre à des « retards conséquents » et « des annulations de vols ».

Les syndicats boostés par la victoire d'IG Metall

Les principaux syndicats du secteur public (Verdi, GEW et DBB) exigent une hausse de 6% des salaires et veulent que cette hausse se traduise par au moins 200 euros de plus par mois pour les 2,3 millions de contractuels de la fonction publique employés par l'Etat fédéral et les communes.

Ils surfent sur la récente victoire d'IG Metall, le puissant syndicat allemand de la métallurgie, vaste branche comprenant notamment l'automobile, qui a arraché début février un accord inédit sur le droit à la semaine de 28 heures -pour une durée limitée- et une hausse des salaires de 4,3%, après avoir exigé initialement 6%.

La dernière des trois séries de négociations entre syndicats et représentants de l'État et des communes est prévue les 15 et 16 avril.

(Avec AFP)