À la Une: Monténégro, on vote pour «la reine d'Angleterre», on élit un seigneur

C’est dimanche le premier tour de l’élection présidentielle, et Milo Đukanović entend bien faire son grand retour. En effet, il n’est plus Premier ministre depuis 2016, et le président sortant, Filip Vujanović, ne pouvait plus se représenter. Mais pourquoi donc le « Gospodar », le « seigneur » du Monténégro, brigue-t-il donc cette charge, aux compétences théoriquement protocolaires et limitées ?

Présidentielle au Monténégro : on vote pour «la reine d’Angleterre», on élit un seigneur

C’est le grand investissement de ces dernières années. Le groupe Vinci Airports a racheté l’aéroport de Belgrade, mais le gouvernement refuse de rendre publiques les clauses du contrat. Dans le même temps, l’aéroport de Niš devrait être rétrocédé au gouvernement, ce qui provoque la colère de citoyens de cette ville. Quels sont donc les détails cachés de la stratégie aéroportuaire de la Serbie ?

Serbie : embrouilles sur les tarmacs, privatisation et clauses secrètes avec Vinci

Níkos Kotziás, le ministre grec des Affaires étrangères, était jeudi en Macédoine pour tenter d’avancer dans les négociations concernant la « question du nom ». Selon les médias grecs, dix des quatorze points de l’accord auraient été acceptés par les deux parties. Une solution pourra-t-elle être trouvée avant le sommet de l’Otan de juillet prochain ?

« Question du nom » entre la Grèce et la Macédoine : 10 des 14 points de l’accord sont bouclés

L’arrestation de six enseignants turcs n’en finit pas de secouer le Kosovo. L’opération, menée en lien avec les services secrets turcs, s’apparente fort à un kidnapping, et pose de sérieuses questions sur l’État de droit dans le pays. Quelles sont les limites de l’influence d’Ankara à Pristina, et pourquoi l’Europe ne dit-elle rien ? Analyse.

Kosovo : l’ingérence de la Turquie, l’État de droit et le silence des Européens

Le sommet Union européenne-Balkans occidentaux, prévu à Sofia le 17 mai prochain, pourrait bien se solder par un nouveau coup d’épée dans l’eau. Chypre, la Grèce, la Roumanie, la Slovaquie et l’Espagne n’ont toujours pas reconnu l’indépendance du Kosovo et estiment que l’« élargissement » européen ne devrait pas figurer au programme du sommet. Analyse.

Sommet UE-Balkans occidentaux à Sofia : vers un fiasco annoncé ?

Les terres agricoles albanaises seraient les plus chères du continent européen. Favorisés par l’absence d’encadrement de l’État et par le développement des zones industrielles, les prix des terres du centre de l’Albanie seraient près de dix fois plus élevés que la moyenne de ceux de l’Union européenne (UE).

Albanie : les terres agricoles les plus chères d’Europe ?

La vie de milliers de patients serait en danger. Depuis l’été 2017, la Roumanie souffre d’une pénurie d’immunoglobulines, des médicaments vitaux pour les patients souffrant d’immunodéficience. En cause, un prix fixé trop bas par le gouvernement et une surtaxe, qui ont détourné les fabricants du marché roumain.

Roumanie : une pénurie de médicaments qui met en danger la santé des malades

À Pristina, la galerie DADA fait figure d’exception : c’est le seul lieu d’exposition dédié à la création contemporaine. Visite guidée de ce repaire des peintres d’aujourd’hui et de demain avec le propriétaire des lieux, Genc Rodiqi, le collectionneur qui veut faire du Kosovo un pays qui compte dans le monde de l’art. Reportage.

La galerie DADA, au rendez-vous des artistes du Kosovo

Durant la Seconde Guerre mondiale, des dizaines de prêtres catholiques ont désobéi à leur hiérarchie et se sont engagés dans les rangs des Partisans de Tito pour combattre le régime collaborationniste oustachi. Un passé que les mouvements conservateurs croates se gardent bien d’exhumer.

Croatie : les prêtres maquisards, héros oubliés de la Seconde Guerre mondiale

Une immense statue en bronze de 15 m de haut devrait bientôt trôner dans la capitale, face au futur quartier high-tech Belgrade Waterfront. Celle du souverain médiéval Stefan Nemanja, qui a régné au XIIe siècle. Voilà qui fait déjà polémique.

Stefan Nemanja, « le père de l’État serbe » va avoir sa statue géante à Belgrade