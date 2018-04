Syrie: l'Otan appelle la Russie à «faire preuve de responsabilité»

Selon Washington, les frappes samedi en Syrie des Etats-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne ont visé des centres de recherche et des sites militaires liés au programme d'armement chimique du régime, près de Damas et dans le centre.

« Les Alliés ont exprimé leur plein soutien à cette action destinée à affaiblir les capacités du régime syrien en matière d'armes chimiques et à éviter d'autres attaques chimiques contre le peuple syrien », a expliqué le secrétaire général de l'organisation, au moment où le Conseil de sécurité des Nations unies était réuni à New York.

«Les Alliés condamnent fermement l'usage répété d'armes chimiques par le régime syrien»

« Les armes chimiques ne sauraient être employées impunément ou banalisées. Elles représentent un danger immédiat pour le peuple syrien et pour notre sécurité collective », a ajouté le chef de l'Otan. « Les Alliés condamnent fermement l'usage répété d'armes chimiques par le régime syrien et demandent que les responsables répondent de leurs actes », a-t-il réaffirmé. « Ils ont également appelé le régime syrien et ceux qui le soutiennent à permettre un accès rapide, durable et sans entrave de l'aide humanitaire », a également relevé Jens Stoltenberg.

L'Otan n'est pas directement impliquée dans les opérations de la coalition internationale en Syrie.