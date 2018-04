Annulation de la saisie du navire humanitaire de l’ONG Open-Arms en Méditerranée

« C'est une très bonne nouvelle, on s'attendait à ce que le bateau soit immobilisé beaucoup plus longtemps, ça veut dire qu'on va pouvoir très vite reprendre les opérations de sauvetage, se réjouit Gérard Casals, chef de mission au sein de l'ONG Open-Arms. On est visés par l'Italie, par des groupes de pression en Europe qui ne veulent pas de nous, mais on travaille dans le respect de la loi, on respecte les conventions de Genève. On a l'obligation d'aller au secours des embarcations en détresse, mais il n'est pas question que l'on aille vers les garde-côtes libyens, non seulement pour notre sécurité, mais aussi et surtout pour celle des personnes qui sont sous otre protection. »