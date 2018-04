Vers la généralisation du recyclage des déchets dans l’Union européenne

Comment lutter contre le gaspillage de matières premières et accélérer la transformation des ordures ménagères ? Le Parlement européen a validé, mercredi 18 avril, un paquet législatif - c'est-à-dire un ensemble de textes de loi - qui doit accélérer la généralisation du recyclage des déchets dans toute l'Union et mener à terme à une disparition des décharges.

Avec notre envoyée spéciale à Strasbourg, Anastasia Becchio

Aujourd'hui, 44 % des déchets produits par les ménages et les entreprises sont recyclés au sein de l'Union européenne. Bruxelles veut atteindre 55 % en 2025 et 65 % en 2035. D'ici 2030, plus de la moitié des déchets plastiques devront être collectés.

La nouvelle législation vise aussi à limiter la mise en décharge des déchets à 10 % d'ici 2035. En la matière, les Etats membres sont très inégaux, comme le souligne l'eurodéputé vert Pascal Durand :

« La France brûle, par exemple, beaucoup ses déchets et il y a des pays qui pour des raisons d’économie les enfouissent. On parle de la Grèce, de la Lituanie, de la Croatie. Ce sont donc des pays qui vont avoir 5 ans de plus, une prolongation des délais, pour aller vers une réduction du taux d’enfouissement puisque le taux d’enfouissement est à ce stade parfois à près de 60 %. En Estonie, c’est 60 %. Il faut sortir de ça. On sait très bien que les nappes phréatiques, la terre, sont contaminées par l’enfouissement des déchets, donc il faut sortir de ces pratiques-là. Il ne faut pas non plus brûler, puisque brûler, ça entraine des émissions de gaz à effet de serre, ce que nous savons, et des pollutions dans l’air. »

Si l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique ou le Danemark ont renoncé aux décharges, la France, elle y a encore envoyé 22 % de ses ordures ménagères en 2016, tandis que 36 % de ses déchets ont été incinérés.

