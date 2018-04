Zone euro: Macron et Merkel affichent leur unité malgré les divergences

Emmanuel Macron a rencontré à Berlin la chancelière allemande Angela Merkel ce jeudi 19 avril. Les grands dossiers internationaux du moment figuraient à l'ordre du jour de ce déplacement, mais on a beaucoup parlé Europe et surtout des propositions de réforme de la zone euro du président français qui suscitent des réticences à Berlin. Lors d'une conférence de presse commune, les deux responsables se sont déclarés optimistes et comptent bien faire des propositions communes pour le sommet européen de juin. Mais les divergences demeurent.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

« Responsabilité » et « solidarité », deux mots prononcés par Emmanuel Macron et Angela Merkel lors de leur conférence de presse. Responsabilité des Etats membres de la zone euro pour rester compétitif et bien gérer leurs économies. Solidarité entre les pays de cette même zone pour développer son unité.

Mais on a bien senti que les deux responsables mettaient plus en avant l’un ou l’autre de ces termes. Pour la chancelière allemande et les députés conservateurs qui craignent de devoir payer pour des pays trop dépensiers, les mauvais élèves doivent d’abord faire des efforts.

Berlin est réticent face aux propositions de Paris sur une autonomie budgétaire ou un ministre des Finances de la zone euro. « Nous sommes d’accord pour affirmer que l’Europe implique une solidarité entre les Etats membres. Mais la compétitivité de ces mêmes Etats est aussi un facteur important. La France et l’Allemagne ont des points de vue qui ne sont pas toujours identiques, mais je crois que la somme de nos différentes propositions peut permettre d’arriver à un résultat positif », a affirmé la chancelière allemande.

« Mieux réarticuler responsabilité et solidarité »

Emmanuel Macron a plaidé, lui, pour plus de solidarité financière entre pays de la zone euro afin d'éviter de nouvelles crises. « Nous devons mieux réarticuler responsabilité et solidarité, a-t-il déclaré. Et il importe de préserver ce socle qui consiste à avoir une responsabilité des Etats membres en termes de réformes, mais il y a aussi des éléments de solidarité indispensables dans une union monétaire. »

Le président français a placé la refonte de la zone euro au cœur de ses projets. Angela Merkel a mentionné d’abord la politique migratoire ou extérieure illustrant des priorités différentes. Malgré tout, Angela Merkel et Emmanuel Macron restent optimistes et veulent présenter des propositions communes pour l’Europe d’ici le mois de juin.