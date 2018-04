Royaume-Uni: première statue d’une femme suffragiste devant le Parlement

Avec notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix

Dévoilée par des écoliers et une de ses descendantes, la statue en bronze de Millicent Fawcett se tient désormais fièrement aux côtés de figures masculines comme Winston Churchill, Gandhi ou encore Nelson Mandela.

Militante parmi les plus influentes du XXe siècle, cette suffragiste a dédié sa vie à la cause des femmes et la Première ministre Theresa May a tenu à rendre hommage à son action.

« Je ne serais pas là aujourd’hui en tant que Première ministre et aucune d’entre nous ne bénéficierait des droits et de la protection actuels sans cette femme vraiment remarquable. Sa statue sera une grande inspiration pour tous ceux parmi nous qui entendent suivre ses pas », a-t-elle déclaré.

De son côté, le maire de Londres Sadiq Khan a souhaité que cette reconnaissance symbolique et tardive du statut des femmes ne s’arrête pas là : « Bien sûr l’érection d’une statue ne réglera pas le problème de l’égalité homme-femme. Il y a encore trop peu de femmes en 2018 à des positions de pouvoir et d’influence. Mais nous voulons profiter de cette année pour célébrer les progrès accomplis et aussi pour redoubler nos efforts et enfin obtenir l’égalité pour tous. »

Et pour mieux galvaniser les passants de Parliament Square, Millicent Fawcett tient devant elle une bannière avec ses propres mots : « Le courage appelle partout au courage. »

Des suffragettes manifestent pour le suffrage féminin, en juillet 1908 à Londres. LSE Library / Wikimedia Commons

