A la Une: Serbie, sur fond de campagne anti-vaccin, la rougeole se remet à tuer

On la croyait disparue depuis 20 ans, et voilà qu’elle fait son retour en force en Europe de l’Est, de l’Ukraine à la Grèce, en passant par la Roumanie. En Serbie, la rougeole a déjà fait quinze morts depuis décembre 2017. En cause : la campagne anti-vaccin qui trouve un inquiétant écho dans la population.

Serbie : sur fond de campagne anti-vaccin, la rougeole se remet à tuer

Le discours d’Emmanuel Macron devant les eurodéputés le 17 avril a fait l’effet d’une douche froide dans les Balkans occidentaux, au lendemain de l’espoir suscité par les rapports d’étape de la Commission européenne. En repoussant encore la perspective d’élargissement, le risque pour l’UE serait de renforcer la position d’autres grandes puissances, à commencer par Ankara et Moscou. Analyse.

Avec Macron, la France contre l’intégration des Balkans dans l’UE ?

Échanger le nord du Kosovo contre la vallée de Preševo, dans le sud de la Serbie : l’idée fait régulièrement son retour, alors que l’on évoque une solution « définitive » au conflit toujours gelé entre le Kosovo et la Serbie. À Belgrade, on évoque ouvertement l’hypothèse d’une redéfinition des frontières, tandis qu’elle reste officiellement tabou à Pristina. Analyse.

Échange de territoires entre le Kosovo et la Serbie, ou comment jouer à qui perd gagne

Alors que plusieurs pays européens ont interdit les meetings de Recep Tayyip Erdoğan en vue des élections anticipées du 24 juin, le président turc tiendra sa première manifestation à l’étranger à Sarajevo le 20 mai. Une occasion de plus de célébrer les liens étroits entre l’AKP et le SDA de Bakir Izetbegović.

Élections en Turquie : Erdoğan tiendra un grand meeting à Sarajevo

Le chef du parti au pouvoir, Liviu Dragnea, a annoncé que Bucarest allait déménager son ambassade en Israël, comme les États-Unis. Un appel du pied à Donald Trump et à Benjamin Netanyahou qui va à l’encontre de la loi internationale, de la position de l’UE et du fonctionnement des institutions roumaines.

La Roumanie va déménager son ambassade en Israël de Tel-Aviv à Jérusalem

Roumanie : les hôtels et les restaurants de la Mer noire manquent de main-d’œuvre

La plupart des pays des Balkans grimpent dans le classement 2018 de la liberté de la presse. La Bulgarie ferme la marche tandis que la Serbie plonge. Reporters sans Frontières condamne les pressions des dirigeants politiques, qui n’hésitent plus à attaquer publiquement les médias d’opposition. État des lieux.

Classement de la liberté de la presse 2018 : dans les Balkans, RSF dénonce les pressions politiques

Desislava Ivancheva, la mairesse d’opposition du district central de Sofia, a été arrêtée mardi 17 avril. Elle est accusée d’avoir obtenu un demi-million d’euros de pots-de-vin en échange de permis de construire. Son arrestation, mise en scène, a fait la une de tous les médias.

Corruption en Bulgarie : le Parquet se félicite de sa « plus grosse prise »

Depuis le retour de la droite au pouvoir, cela devient une tradition. Cette année encore, les associations de victimes boycottent la cérémonie officielle de la libération du camp de concentration croate. Trois commémorations séparées auront lieu à Jasenovac, où au moins 80 000 Serbes, Juifs, Roms et Partisans sont morts.

Croatie : Juifs, Serbes et antifascistes boycottent encore la cérémonie officielle au camp de Jasenovac

Croatie : contre Sarajevo, Andrej Plenković relance la construction du pont de Pelješac

Croatie : la justice britannique donne son feu vert à l’extradition d’Ivica Todorić

Après Lisbonne ou Barcelone, c’est dans le centre de la capitale grecque que Airbnb commence à faire des ravages. Attirés par l’appât du gain, les propriétaires mettent leurs logements en location et les Athéniens n’ont plus les moyens de se loger. Pour certains, il s’agit aussi d’une aubaine pour arrondir des fins de mois compliquées par la crise... Reportage.

Grèce : à Athènes, AirBnB fait flamber les prix de l’immobilier

Au Monténégro, les trois quarts des Roms se marient avant leurs 18 ans, des unions arrangées entre les familles et les chefs de clan. Si la tradition des mariages précoces se maintient au nom de la tradition, des associations dénoncent un trafic d’êtres humains, sans aucune réaction des autorités.

Monténégro : les mariages arrangés des mineurs roms, une tradition hors-la-loi

Entre 1941 et 1945, Diana Budisavljević a sauvé des milliers d’enfants des camps de concentration oustachis. Et pourtant, son histoire, qui ne cadrait pas avec celle voulue par les socialistes yougoslaves puis les nationalistes croates, est restée cachée pendant 60 ans. Biographie d’une héroïne injustement oubliée.

Seconde Guerre mondiale : Diana Budisavljević, « la Schindler » de Croatie

La Paștile blajinilor, la « Pâques des morts », c’est une fête orthodoxe d’origine païenne qui a lieu une semaine après Pâques, une tradition toujours très célébrée en Moldavie. Reportage dans les allées du cimetière de Doina, « le plus grand cimetière d’Europe », dans la banlieue de Chișinău.

La « Pâque des morts » en Moldavie : on ira manger sur vos tombes