Arménie: Nikol Pachinian suspend sa campagne de désobéissance civile

« Tous les groupes (parlementaires) ont dit qu'ils soutiendraient ma candidature. La question est réglée », a-t-il assuré devant des dizaines de milliers de manifestants réunis sur la place de la République, dans le centre d'Erevan.

« Nous arrêtons notre action et nous allons nous reposer », a-t-il ajouté, appelant les écoliers et étudiants à reprendre les cours. « Le 8 mai, nous serons 500 000 personnes à nous réunir ici et nous proclamerons notre victoire », a promis l'opposant.

A la tête de la fronde antigouvernementale qui agite l'Arménie depuis le 13 avril, Nikol Pachinian n'a pas réussi mardi à être élu Premier ministre par le Parlement, où le Parti républicain, au pouvoir, possède 58 des 105 sièges.

L'opposant a alors appelé ses partisans à la « désobéissance civile ». Mercredi, des dizaines de milliers de manifestants ont paralysé Erevan, bloquant les routes, le métro et les trains. Mais de nouvelles déclarations du Parti républicain, laissant entendre que les députés du parti au pouvoir pourrait finalement voter en sa faveur, l'ont persuadé de laisser du temps à la négociation.

Pachinian le légaliste

Toute la journée de mercredi, les partisans de l'opposant ont bloqué à son appel de nombreuses routes du pays, dont les principales artères de la capitale, Erevan. Les manifestants ont disposé des véhicules et des poubelles au travers des grandes rues de la capitale et d'autres villes.

A la nuit tombée, les barrages ont cependant été levés jusqu'à jeudi matin, à la demande de Nikol Pachinian, pour éviter tout incident. Une décision qui s'explique, selon le directeur de l'Institut du Caucase à Erevan, Alexander Iskandaryan, par la volonté de l'opposant à rester dans le cadre de la loi.

« La rue, c'est effectivement son unique instrument. Mais bloquer trop longtemps l'aéroport ou la frontière avec la Géorgie, ça n'est pas sérieux. Or monsieur Pachinian, veut visiblement rester dans le cadre de la loi. S'il ne voulait pas cela, il n'aurait pas appelé à bloquer les rues, il aurait simplement pris d'assaut le Parlement et la police n'aurait surement pas fait grand-chose pour l'empêcher, et c'est tout. »

Preuve également de cette volonté, les mots choisis par Pachinian, souligne le politologue. « Mardi, lorsqu'il s'est exprimé sur la place, il a dit une chose, à mon sens, très importante, il a dit : "je serai élu". Il n'a pas dit, "je vais devenir Premier ministre", ou bien, "je vais accéder au pouvoir", mais il a employé le mot élu. De là, on comprend qu'il veut rester dans le cadre de la loi pour assurer une continuité du pouvoir. Cela est raisonnable parce que s'il est élu, il devra traiter avec tout le monde et notamment avec l'occident, il devra solliciter des crédits et c'est pourquoi il faut conserver une légitimité. »