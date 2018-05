A la Une: entre Serbie et Croatie, jouer à la guerre comme à l’opérette

Ministres personæ non gratæ, menaces de rappel des ambassadeurs... Rien ne va plus entre la Croatie et la Serbie. Pourtant, les frontières sont ouvertes, les échanges économiques et culturels se poursuivent normalement. En fait, ce sont encore une fois les élites politiques des deux pays qui nous resservent leur pire succès de music-hall, celui de la guerre pour de faux. L’analyse de Teofil Pančić.

Entre Croatie et Serbie, jouer à la guerre comme à l’opérette

Entre Croatie et Serbie : le petit jeu des constantes provocations

Haute Macédoine, Macédoine du Nord, Nouvelle Macédoine... Quelles sont les options sur la table pour en finir avec l’interminable dispute entre Athènes et Skopje autour du nom de la Macédoine et débloquer ainsi l’intégration du pays ? Un compromis est-il véritablement possible malgré la bonne volonté affichée des deux côtés ? Tour d’horizon.

Macédoine-Grèce : les nouveaux noms d’une vieille querelle

Macédoine vs Grèce : l’interminable conflit du nom

C’est un mouvement populaire inédit en Republika Srpska. Depuis plus d’un mois, des milliers de personnes se rassemblent chaque soir pour exiger « justice et vérité » sur le meurtre de David Dragičević, un jeune homme de 21 ans retrouvé mort à la fin mars. Une mobilisation qui met au défi tout le système de pouvoir construit par Milorad Dodik.

Bosnie-Herzégovine : Banja Luka se révolte et demande « justice pour David »

L’ancien ministre de l’Intérieur, accusé de liens avec des narcotrafiquants arrêtés en Italie, a remis son mandat de député. Cet ancien proche d’Edi Rama aurait fait les frais des pressions internationales dans la perspective de l’ouverture des négociations d’adhésion européenne de l’Albanie.

Drogues en Albanie : Saimir Tahiri démissionne de son mandat de député

En Yougoslavie, mai 68 a commencé le 2 juin, quand les étudiants de Belgrade commencèrent l’occupation de leur université. Le mouvement prit fin une semaine plus tard, quand le maréchal Tito donna raison aux étudiants, contre la bureaucratie du parti. Les soixante-huitards serbes ont joué un rôle majeur dans l’histoire ultérieure de leur pays, notamment dans l’opposition au régime de Milošević, mais que reste-t-il aujourd’hui de l’héritage de la révolte ?

Mai 1968 en Yougoslavie : quand l’Université de Belgrade affirmait le droit imprescriptible à la révolte

La filature Dalmatinka de Sinj tombe en ruines, mais cette usine créée en 1952 dans l’arrière-pays dalmate reste gravée dans la mémoire de ses anciennes ouvrières : dans cette région aride, pauvre et patriarcale, elles sont passées du jour au lendemain du statut de femmes au foyer à celui de soutiens financiers de leurs familles, du costume traditionnel au pantalon. Chronique des l’émancipation des travailleuses au temps de la Yougoslavie.

Croatie : Dalmatinka Sinj et l’émancipation des femmes ouvrières

« Topez-là, mon brave ! » Avec le nouveau projet de loi présenté par le ministère du Travail, les travailleurs saisonniers dans les secteurs de l’agriculture, des forêts et de la pêche pourront passer avec leur employeur un simple contrat oral, sans limitation de temps de travail. Une légalisation du travail au noir.

Saisonniers : la Serbie légalise le travail au noir

Un Roumain sur deux vit toujours à la campagne. La photographe roumaine Ioana Moldovan est allée à la rencontre de ceux qui vivent au quotidien les réalités de la ruralité : infrastructures et services publics défaillants, chômage massif, agriculture de subsistance et économie non-monétaire. Portfolio.

Roumanie : la vie rurale, belle à voir, dure à vivre

La situation devient « intenable » dans la région de l’Evros, au nord-est de la Grèce. Selon le HCR, 2900 personnes ont pénétré dans le pays en avril par la frontière terrestre, 1650 en mars. Les autorités grecques s’inquiètent de cette hausse d’autant que de nombreux camps ont été fermés dans le nord du pays et que les capacités d’accueil y sont restreintes.

Grèce : de plus en plus de réfugiés arrivent par voie terrestre

Les dernières infos • Réfugiés Balkans : le UNHCR appelle la Bosnie-Herzégovine à augmenter ses capacités d’accueil

Un projet de loi sur la légalisation de l’union civile pour les personnes de même sexe est en préparation, mais il suscite de vives oppositions dans ce pays conservateur où l’homosexualité est perçue comme une « tare ». L’Eglise orthodoxe serbe est à la pointe du combat contre ce projet.

Monténégro : bientôt une union civile entre personnes de même sexe ?

Huit médias francophones lancent un « Manifeste pour un nouveau journalisme international ». Ce collectif entend promouvoir l’indépendance éditoriale pour offrir une couverture précise et nuancée de l’actualité.

Le Courrier des Balkans rejoint le Collectif pour un nouveau journalisme international