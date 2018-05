Arménie: Nikol Pachinian élu Premier ministre

Ecoutez le récit de notre envoyé spécial, place de la République à Erevan, au milieu des partisans du nouveau Premier ministre 08/05/2018 - par Daniel Vallot Écouter

A Erevan, les partisans de Nikol Pachinian s'étaient rassemblés sur la place de la République ce mardi matin en attendant le vote -retransmis en direct- dont l'issue a été saluée comme il se doit par une clameur de joie, des applaudissements et des chants.

« On est heureux parce qu'on voulait que ce pays se développe, on voulait aussi plus de liberté » et c'est ce que le nouveau Premier ministre a promis lors de sa campagne, se réjouit un Franco-Arménien installé à Erevan depuis quatre ans au micro de notre envoyé spécial à Erevan, Daniel Vallot. Un témoin qui salue le méthode choisie par l'opposant qui « dès le début, au commencement de la révolution, a demandé à chaque manifestant de respecter les institutions, de ne pas rentrer dans une violence. Et ce qui est beau c’est que le peuple a écouté et a suivi ses paroles. C’est ça qui est incroyable aussi ».

Je suis tellement heureuse pour mon pays. On attendait cela depuis très longtemps, nous disait une de ces manifestantes vêtue de blanc, comme un très grand nombre de personnes sur la place. Une couleur choisie en signe d’espoir par ces manifestants qui vont sans doute faire la fête jusqu’à demain.

Cette jeune habitante d’Erevan nous disait encore qu’il allait falloir rester mobilisés, que cette victoire n’était qu’une première étape avant les réformes que Nikol Pachinian devra mettre en œuvre rapidement. C’est en tout cas l’espoir de ces milliers de personnes qui ont afflué pour applaudir, pour saluer et pour célébrer la nomination de l’ancien journaliste à la tête du gouvernement.

Elu Premier ministre avec 59 voix au Parlement

Ce député d'opposition et ancien journaliste de 42 ans se présentait devant ses pairs pour la deuxième fois en huit jours, après un premier échec la semaine dernière. Nikol Pachinian a recueilli 59 voix en sa faveur et 42 contre et il lui fallait le soutien de 53 parlementaires. Les députés du parti républicain ont accordé 11 voix à l'opposant pour permettre son élection après lui avoir refusé leur vote le 1er mai dernier.

Il s'agissait pour eux d'éviter de provoquer une dissolution automatique du Parlement en cas de non accord sur le nom du Premier ministre. « Nous sommes toujours contre la candidature de Nikol Pachinian, mais le plus important pour nous est d'assurer la stabilité dans le pays», déclarait à l'AFP, peu avant le vote, le chef du groupe parlementaire du Parti républicain Vagram Bagdassarian.

