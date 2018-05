Sommet UE-Balkans à Sofia: le nucléaire iranien s'est invité dans les débats

Dès mercredi soir, les chefs d’Etat et de gouvernement des Vingt-Huit, les pays membres de l'UE, ont voulu, lors d'un dîner informel, marquer leur fermeté face au président américain sur les dossiers du nucléaire iranien mais aussi des taxes commerciales.

Il était urgent que les Européens parviennent à un consensus, au moins sur les premiers éléments de réponse, les premières solutions à mettre en œuvre via la Commission européenne, dans le bras de fer qui les oppose à l’administration américaine sur ces deux sujets-clés.

Le sommet a débuté ce jeudi matin. Dès son arrivée au centre de conférences, le président français Emmanuel Macron est revenu sur le dossier iranien et le retrait américain de l'accord international signé à Vienne en 2015.

Pour le chef de l'Etat français, il s'agit non seulement de sauver l'accord, mais aussi de l'étendre. Cette position, défendue depuis des mois par la France, a reçu un écho favorable au sein des Vingt-Huit selon le président de la la République.

oeuvrer pour maintenir le cadre de l’accord de 2015

« Depuis le début, l’Europe se tient unie, avec une volonté qui est de construire la paix et la stabilité dans la région, a assuré Emmanuel Macron. Et nous allons œuvrer pour maintenir le cadre de l’accord de 2015, quelles que soient les décisions américaines. »

Comment maintenir le cadre de l'accord ? « De manière très concrète, en apportant notre engagement politique, en faisant que nos entreprises puissent y rester et aussi en conduisant toutes les parties à poursuivre les négociations sur un accord plus large indispensable », poursuit le président français.

Indemnisation et protection financière des entreprises ; toutes doivent être soutenues, rapporte l’entourage du chef d'Etat, même si, on le sait, le cas des multinationales est plus complexe. En témoigne Total, qui hésite par exemple à maintenir un projet gazier.

Autre point, la réactivation de la loi de 1996, qui avait déjà permis de gérer une situation similaire de sanctions extraterritoriales. Enfin, à plus long terme, les Européens travaillent à une riposte à cette notion d’extraterritorialité, qu’ils considèrent comme une violation de leur souveraineté.

L’accord de 2015 a cependant besoin d’être « complété par un accord sur le nucléaire après 2025, un accord sur les activités balistiques et la présence régionale », considère Emmanuel Macron. Des discussions sont en cours et la France a obtenu un soutien des Européens sur ces aspects.

« J’ai moi-même, à deux reprises, parlé au président Rohani sur ce sujet et il y a une unité très forte des trois pays en particulier que sont Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France sur ce sujet », explique M. Macron.

Et d'ajouter qu'il y a eu, dès mercredi, « une vraie unité européenne pour rappeler notre engagement dans ce cadre et notre volonté de préserver une souveraineté stratégique et économique de l’Europe ».

Une réponse collective face au protectionnisme américain ?

Concernant les échanges commerciaux, les choses sont désormais très claires : si le 31 mai, les Etats-Unis n’accordent pas une exemption permanente des droits de douane sur l’acier et l’aluminium, alors les discussions commerciales transatlantiques seront suspendues.

Or, ces discussions sont importantes pour les intérêts américains, rappelle notre envoyée spéciale à Sofia, Juliette Gheerbrant. Elles portent sur une réforme de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), sur la question des normes, la lutte contre les surcapacités et les accès aux marchés respectifs de façon plus large.