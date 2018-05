Italie: le M5S propose Giuseppe Conte comme président du Conseil

« Nous avons indiqué le nom de Giuseppe Conte au président de la République, a annoncé Luigi Di Maio sur le blog du Mouvement 5 étoiles. Un nom qui peut faire avancer le contrat de gouvernement. Et je suis particulièrement fier de ce choix. » En sortant du bureau du président Sergio Mattarella un peu plus tôt, le chef de file du M5S s'était pourtant bien gardé de prononcer de nom devant la presse.

Reçu après lui par le président, le patron de la Ligue Matteo Salvini, n'a pas non plus révélé le nom qu'il avait proposé à Sergio Mattarella. « Nous sommes prêts, nous avons présenté le nom, décidé l'équipe et le projet pour le pays », s'est-il contenté de déclarer. Il revient désormais au président de la République Sergio Mattarella d'approuver ou non le nom qui lui a été proposé. Le chef de l'Etat n'a pas convoqué l'intéressé pour le nommer à la présidence du Conseil, mais a demandé à rencontrer mardi les présidents des deux chambres pour faire le point de la situation. D'après plusieurs titres de la presse italienne, il pourrait souhaiter la nomination d'une personnalité plus en vue.

Giuseppe Conte (d) avec le chef de file du M5S Luigi Di Maio, le 1er mars 2018. Filippo MONTEFORTE / AFP

Un quasi-inconnu

Car en Italie, Giuseppe Conte est un quasi-inconnu. Né dans le sud du pays et passé par des universités étrangères prestigieuses, cet avocat et professeur de droit privé de 54 ans est devenu en 2013 membre du Conseil de la justice administrative, un organe autonome de régulation des tribunaux administratifs. Son cheval de bataille : la dé-bureaucratisation.

C'est d'ailleurs dans cette optique-là que Luigi Di Maio l'avait présenté aux électeurs avant les législatives comme possible ministre de l'Administration publique en évoquant la « simplification de l'administration publique », le retour de la « méritocratie » et le nécessaire respect des institutions et de la légalité par les Italiens. Homme de gauche, mais jamais élu, Giuseppe Conte avoue être sympathisant du Mouvement 5 Etoiles depuis peu.