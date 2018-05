«Oui» à l'IVG en Irlande: le Premier ministre salue une «révolution tranquille»

« Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'une révolution tranquille qui s'est déroulée en Irlande au cours des 10 ou 20 dernières années », a déclaré sur la chaîne télévisée publique RTA le Premier ministre irlandais Leo Varadkar, partisan d'une libération de l'avortement dans le pays.

Selon les premiers résultats partiels portant sur quatre circonscriptions dépouillées, sur un total de 40, les électeurs se sont prononcés à 66,36 % en faveur de la libéralisation de l'IVG lors du référendum organisé hier. Les résultats définitifs doivent être dévoilés ce samedi en fin d'après-midi. Le gouvernement a proposé d'autoriser l'avortement pendant les 12 premières semaines de grossesse, et jusqu'à 24 semaines pour raisons de santé. Leo Varadkar a affirmé que la nouvelle législation serait effective « avant la fin de cette année ».

Qui a voté pour le « oui » ?

Les premiers résultats dévoilés cet après-midi viennent confirmer les sondages réalisés hier à la sortie des urnes qui donnaient le « oui » vainqueur à près de 70 %. Selon ces enquêtes, le changement de législation a été plébiscité à 87 % par les jeunes de 18 à 24 ans. Le « oui » l'emporte également très largement chez les 25-34 ans, à 83 %, alors que les personnes de plus de 65 ans ont voté majoritairement contre l'avortement, à 60 %.

Les centres urbains sont favorables à l'avortement en moyenne à 71 %, avec un pic à 77 % de « oui » à Dublin, tandis que les zones rurales se sont prononcées pour le « oui », à 60 %, même si, ici et là, on a voté ponctuellement plutôt pour le « non ».

On constate ainsi un changement important dans les mentalités, sensible surtout au sein des générations plus jeunes, porteuses de nouvelles valeurs au sein d'une société beaucoup plus ouverte, voire mondialisée. On observe également un déclin de l'influence de l'Eglise catholique après des scandales de pédophilie à répétition dans les années 1990 et 2000 et un affaiblissement des normes qu'elle a pu imposer sur la sexualité, surtout aux femmes.

Ce constat s'est d'abord concrétisé avec la légalisation du mariage pour tous, en mai 2015, à l'élection en juin dernier d'un Premier ministre d'origine en partie indienne et ouvertement homosexuel, jusqu'à ce « oui » massif en faveur de l'avortement.